Космічні експерименти з мишами: науковці розкрили дивовижний ефект польоту

Вчені з Кіотського університету (Японія) дослідили, як тривале перебування у космосі впливає на статеві клітини, і з’ясували, що кріоконсервовані клітини мишей зберігають здатність давати здорове потомство.

Про це пише Popular Science.

Як відомо, космічні польоти можуть негативно впливати на організм людини: порушується робота імунної системи, знижується м’язова маса та щільність кісток. Але дослідники цікавилися іншим питанням – чи впливає космос на репродуктивну здатність.

Дослідження, опубліковане 15 серпня у журналі Stem Cell Reports, показало, що сперматогоніальні стовбурові клітини – клітини-попередники сперматозоїдів – можуть зберігати фертильність навіть після перебування у космосі.

Для експерименту вчені спершу заморозили стовбурові клітини мишей, а потім відправили їх на Міжнародну космічну станцію, де вони зберігалися у морозильній камері протягом шести місяців. Після повернення на Землю клітини були розморожені та пересаджені у яєчка мишей. Через кілька місяців народилося здорове потомство, без відхилень у розвитку та нормальним експресією генів.

“Важливо вивчити, як довго можна зберігати статеві клітини на МКС, щоб краще зрозуміти межі зберігання для майбутніх космічних польотів людини”, – зазначив співавтор дослідження, біолог Міто Канацу-Шинохара.

Дослідники відзначають, що хоча кріоконсервовані клітини частково пошкоджуються перекисом водню під час заморозки, сам космічний політ не завдав значної шкоди клітинам. Водночас для остаточних висновків щодо людей необхідні додаткові дослідження. Хоча потомство мишей виглядає здоровим, довгострокові ефекти на фертильність і здоров’я майбутніх поколінь поки невідомі.

“На МКС у нас все ще є заморожені сперматогоніальні стовбурові клітини, і ми продовжимо подальший аналіз”, – додав Канацу-Шинохара.

Це дослідження допомагає зрозуміти, як тривалі космічні польоти можуть вплинути на здатність організму зберігати репродуктивний потенціал, що стає особливо актуально у контексті планів колонізації Місяця та Марса.