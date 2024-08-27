Космічні фото Землі та Місяця, які вражають: зонд ЄКА випробував нову потужну камеру

На знімках наукової камери, якою обладнано зонд ЄКА JUICE, можна детально розглянути кратери на місячній поверхні та хмари над Землею.

Наукова камера високої роздільної здатності на зонді Європейського космічного агентства (ЄКА) JUICE зробила нові фотографії кратерів на Місяці та хмар в атмосфері Землі, поки космічний апарат облітав нашу планету та її супутник. Цей маневр був здійснений, щоб використати земну гравітацію та направити зонд до наступного пункту призначення – Венери.

Про це пише Space.

Кінцевою метою місії зонда ЄКА є вивчення Юпітера та його супутників. Очікується, що зонд та космічний корабель JANUS досягнуть орбіти Юпітера через сім років.

Ціль місії JUICE

Місія JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer – "Дослідник крижаних місяців Юпітера") стартувала у квітні 2023 року. Однак, щоб досягти мети своєї подорожі, космічному апарату доведеться летіти "манівцями" і спочатку кілька разів облетіти Землю і Венеру. Гравітаційний вплив планет надасть кораблю необхідне прискорення, щоб вирватися із внутрішньої частини Сонячної системи з мінімальними витратами палива. Набравши необхідну швидкість, він дістанеться Юпітера в липні 2031 року.

Доставить зонд на орбіту Юпітера космічний корабель JANUS. Назву корабля обрано невипадково. Чотири супутники газового гіганта — Іо, Європа, Ганімед і Каллісто — названі на честь коханих давньогрецького бога Зевса (у стародавніх римлян — Юпітера).

Прольоти космічного корабля навколо Землі та Місяця є не лише гравітаційними маневрами. Вчені використали їх, щоб випробувати можливості місії з вивчення поверхні космічних об'єктів.

Знімки місячної поверхні

Перший проліт повз Землю і Місяць відбувся 20 серпня. Тепер ЄКА опублікувало зображення, зроблені науковою камерою корабля, щоби протестувати її. Місяць, у якого немає атмосфери, є об'єктом для космічного фільмування, дуже схожим на Європу, Ганімед і Калісто, які також позбавлені атмосферної оболонки.

Пагорби на місячній поверхні. Фото: ЄКА

Іо не входить у ці плани детального вивчення поверхні супутників Юпітера, оскільки це вулканічний місяць. До того ж він розташований надто близько до планети, що ускладнює наближення до нього. Тому зонд JUICE стежитиме за вулканами Іо, що вивергаються, здалеку.

Коли корабель ЄКА вийде на орбіту Ганімеда у 2033 році, камера JUICE зможе зробити знімок крижаної поверхні місяця з роздільною здатністю 2,4 метра на піксель. Це буде найточніше і найдетальніше зображення супутника Юпітера з усіх, коли-небудь зроблених людьми.

Це буде схоже на картографування нового світу. Тим більше, що Ганімед, діаметр якого дорівнює 5268 км, є найбільшим супутником Сонячної системи і єдиним місяцем, що має власне магнітне поле. Його розмір навіть більший за Меркурія.

Детальні фото хмар в атмосфері Землі

При цьому атмосфера Землі надала відповідний випробувальний майданчик для здатності JANUS фотографувати хмари. Майбутні знімки щільної атмосфери Юпітера дозволять побачити деталі хмарного поясу планети з роздільною здатністю до 10 км на піксель.

Під час прольоту повз Землю та Місяць вчені ЄКА протестували різні налаштування камери. Отримані зображення показують, що тест пройшов блискуче.

Хмари над Філіппінами. Фото: ЄКА

Подальший маршрут місії JUICE/JANUS

Нещодавній проліт зонда Європейського космічного агентства (ЄКА) повз Землю та Місяць був запланованим маневром, який дозволив направити апарат у бік Венери. Там космічний апарат отримає потужний гравітаційний поштовх у серпні 2025 року.

Після рандеву з Венерою JANUS ще двічі облетить Землю – у вересні 2026 року та січні 2029 року. Після цього він отримає останнє необхідне прискорення, щоб продовжити шлях до кінцевої мети своєї одіссеї – Юпітера та його супутників.

Нагадаємо, вчені знайшли "парадні двері" у надра супутника Землі. У Морі Спокою на Місяці знаходиться принаймні одна лавова трубка, яка може зберігати незаймані свідчення місячного вулканізму.

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