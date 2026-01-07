ТСН у соціальних мережах

Космічні "качкодзьоби": телескоп Webb виявив дивні об’єкти, які не піддаються класифікації

Вчені припускають, що натрапили на «будівельні блоки», з яких формувався ранній Всесвіт.

Ірина Ігнатова
Галактики-качкодзьоби

Астрономи порівняли дивні галактики з качкодзьобами / © NASA

Архівні дані телескопа James Webb продовжують дивувати науковців. Команда астрономів з Університету Міссурі виявила зразки галактик із небаченою раніше комбінацією ознак. Керівник дослідження Хаоцзін Янь порівняв це відкриття з біологічним феноменом — качкодзьобом, який порушує закони таксономії.

Дослідження було представлене на 247-й зустрічі Американського астрономічного товариства у Феніксі, повідомляє NASA.

Чому саме «качкодзьоб»?

Вчені відібрали дев’ять об’єктів, які існували приблизно 12–12,6 мільярда років тому. Їхня дивина полягає у суперечливості характеристик.

«З одного боку, вони надзвичайно крихітні та компактні, як точкове джерело. Але ми не бачимо характеристик квазара — активної надмасивної чорної діри, якими є більшість віддалених точкових джерел», — пояснив Янь.

Квазари зазвичай мають спектральні піки, схожі на широкі пагорби, що свідчить про шалену швидкість газу навколо чорної діри. Натомість у знайдених об’єктів піки вузькі та гострі, що вказує на повільний рух газу.

«Я подивився на ці характеристики і подумав: це як дивитися на качкодзьоба. Ви думаєте, що ці речі не повинні існувати разом, але ось вони прямо перед вами, і це беззаперечно», — додав учений.

Втрачена ланка еволюції?

Ці об’єкти занадто далекі, щоб бути зірками нашої галактики, і занадто тьмяні, щоб бути квазарами. Спектрально вони нагадують відкриті раніше галактики типу «зелений горошок», але є значно компактнішими.

Аспірант-дослідник Бангчжен Сун, проаналізувавши дані, зазначив, що це можуть бути галактики на стадії зореутворення.

«Дивним у цьому випадку є те, що галактики такі крихітні та компактні, хоча Webb має роздільну здатність, щоб показати нам багато деталей на такій відстані», — зазначив Сун.

Вчені припускають, що Webb показав нам те, чого ми ніколи не бачили — самі початки формування галактик. Загальноприйнято вважати, що великі галактики (як наш Чумацький Шлях) утворилися внаслідок злиття менших.

«Чи можуть такі маленькі галактики-будівельні блоки утворюватися тихо, до початку хаотичних злиттів, як свідчить їхній точковий вигляд?», — ставить питання Янь.

Щоб відповісти на це, астрономам потрібно знайти більше подібних «качкодзьобів» і отримати спектри вищої роздільної здатності.

Нагадаємо, вчені вперше виявили величезну чорну діру, що тікає з галактики. Чорна діра, названа RBH-1, має масу щонайменше 10 мільйонів Сонць. Вперше її помітили 2023 року на відстані 7,5 мільярда світлових років.

