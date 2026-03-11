Космічні «хвости» видали невідомі планети: астрономи знайшли новий спосіб їх пошуку

Екзопланета / © ESA

Міжнародна група астрономів запропонувала новий підхід до пошуку екзопланет — за допомогою слідів пилу та газу, які залишають планети поблизу своїх зірок. Такі «космічні хвости» змінюють світло зорі та можуть підказувати дослідникам, де саме варто шукати нові світи.

Про це повідомило видання Live Science.

Як пояснюють науковці, багато з понад 6 тисяч відомих екзопланет обертаються дуже близько до своїх зірок. Через потужне випромінювання їхня поверхня поступово руйнується, утворюючи хмари уламків — суміш газів і пилу, що нагадує кометний хвіст. Саме ці хмари здатні частково поглинати світло зорі на певних частотах.

За словами провідного автора дослідження Метью Стендінга з Європейського центру космічної астрономії Європейського космічного агентства, таке поглинання може створювати ілюзію, що зоря має нижчу магнітну активність. Саме такі «спокійні» зорі, ймовірно, є хорошими кандидатами для пошуку планет, які руйнуються поблизу.

Щоб перевірити гіпотезу, команда відібрала 24 зорі з низькою магнітною активністю в межах проєкту DMPP (Dispersed Matter Planet Project). Їх досліджували за допомогою телескопів Європейської південної обсерваторії в Чилі. Астрономи аналізували спектри видимого світла та відстежували зміни у «кривих блиску» — коливання, що можуть виникати через гравітаційний вплив планет.

Цей метод, відомий як метод радіальної швидкості, дозволив дослідникам виявити загалом 24 екзопланети біля 14 зірок. Серед них — сім нових світів, про існування яких раніше не було відомо.

Результати дослідження, опубліковані 28 лютого у журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показали, що навколо зірок із низькою магнітною активністю планети трапляються у 8–10 разів частіше, ніж у середньому в інших подібних дослідженнях.

Крім того, вчені змоделювали ширше космічне оточення. Вони склали каталог із приблизно 16 тисяч зірок у радіусі 1600 світлових років від Сонячної системи та знайшли 241 зорю з подібними характеристиками. За оцінками дослідників, навколо них може існувати близько 300 поки що невідкритих екзопланет.

Як зазначив Стендінг, якщо метод підтвердиться на більших вибірках, він допоможе зробити пошук нових планет значно ефективнішим. Команда планує розширити спостереження та продовжити аналіз сигналів від зірок, щоб перевірити потенціал цієї техніки.

