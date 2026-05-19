Космічні копальні та заправки: як звичайні астероїди допоможуть колонізувати Марс

Астероїди допоможуть колонізувати Марс

Будівництво постійного поселення на Марсі потребуватиме колосальної кількості металу для створення середовища існування, інструментів і машин. Однак постійно доставляти ці важкі вантажі із Землі занадто дорого і довго, адже лише один політ між планетами триває до дев’яти місяців.

Про те, як матеріали, що вже літають у космосі, можуть стати ключем до повноцінного освоєння Червоної планети, повідомляє видання Daily Galaxy із посиланням на дослідження швейцарських вчених з Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL).

Астероїди як джерело металу для марсіанських колоній

Дослідники зосередили свою увагу на логістиці та астероїдах М-типу, які надзвичайно багаті на залізо та нікель. Щоб перевірити, чи реально добувати там ресурси, команда створила спеціальну комп’ютерну модель. Вона проаналізувала тисячі можливих маршрутів між цими небесними тілами та Марсом, враховуючи витрати пального, енергію та реальні обсяги матеріалів, які можна видобути й доставити.

З’ясувалося, що вибір правильного астероїда є вирішальним фактором успіху. Деякі об’єкти виявилися занадто енергозатратними для польотів, тоді як інші є цілком доступними та ефективними для регулярних транспортних місій.

Космічні заправки майбутнього

Окрім металу, майбутнім колоністам знадобиться величезна кількість пального. Для цього ідеально підходять вуглецеві астероїди, які містять водяний лід і матеріали, багаті на вуглець. Їх можна використовувати для створення ракетного палива безпосередньо в космосі. Наприклад, вчені виділяють об’єкт 253 Матільда, до якого раніше вже наближався апарат NASA.

Завдяки таким «космічним заправкам» кораблям не доведеться везти все пальне із Землі — вони зможуть дозаправлятися біля астероїда перед польотом на Марс. Це значно зменшить стартову масу кораблів і спростить майбутні місії.

Автори дослідження наголошують, що до розроблення масштабних систем видобутку та техніки, здатних довго працювати в космосі, ще далеко. Проте логістичний бік цієї проблеми є цілком вирішуваним навіть із технологіями, які людство має зараз або отримає в найближчому майбутньому.

