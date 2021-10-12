Космічні ракети стартуватимуть з території Європи: де облаштують новий космодром

Перший запуск заплановано уже влітку 2022 року.

Перший в Євросоюзі майданчик для запуску супутників на навколоземну орбіту облаштують на території дослідницького центру космічних технологій Esrange, розташованого поблизу міста Кіруни на крайній півночі Швеції.

Про це повідомляє видання The Mayor.

За допомогою кредитної угоди на 12 мільйонів євро з Північним інвестиційним банком державна Шведська космічна корпорація (SSC) має намір до 2022 року обладнати космічний центр Esrange необхідною інфраструктурою для запусків космічних ракет.

Проєкт передбачає будівельні роботи для нового майданчика для запуску, включаючи інтеграційні зали для ракет і супутників, розширення запланованих паливних установ, стартових майданчиків та навколишніх систем наземної техніки, а також розробку систем технічної підтримки в оперативному центрі зв’язку Esrange.

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Досі цей космічний центр, який існує від 1966 року, використовувався для запуску суборбітальних ракет і висотних повітряних куль. Тепер SSC також зможе запускати супутники вагою до 150 кілограмів.

“З новим потенціалом космодрому він, швидше за все, стане першим місцем запуску на материковій частині Європи, яке забезпечить платформу для космічних компаній для розвитку своїх ракетних технологій нового покоління та запуску своїх супутників”,-сказав Філіп Полссон, керівник проекту New Esrange у SSC.

Нагадаємо, в Ізраїлі до кінця жовтня триватиме експеримент, організований Австрійським космічним форумом спільно з Ізраїльським космічним агентством. Три тижні умовні астронавти проведуть в умовах, наближених до життя на Червоній планеті.

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