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Космічні селфі: китайський марсохід надіслав на Землю фотографії з Червоної планети

Космічні селфі: китайський марсохід надіслав на Землю фотографії з Червоної планети

twitter.com/Chinamission2un

На марсоході видно зображення китайського прапора.

Китайський марсохід Zhurong ( "Чжучжун" — ред.) Надіслав на Землю серію знімків з поверхні Марса, в тому числі й селфі.

Про це інформує BBC News.

Апарат встановив бездротову камеру на поверхні планети, а потім відкотився на невелику відстань, щоб сфотографувати самого себе. На одному зі знімків видно посадкова платформа. На ще одному фото фігурує панорама горизонту з місця посадки. На платформі й марсоході також видно китайські прапори.

Знімки були представлені Національним космічним управлінням КНР.

Варто зазначити, що Китай став другим після США державою, яке успішно посадило свій дослідницький зонд на Марсі. Китайська місія розрахована на три місяці. Досліджуватимуть поверхню та атмосферу планети, а також будуть шукати ознаки можливого життя на Червоній планеті.

Новини світу: китайський марсохід надіслав перші зображення планети

Новини світу: китайський марсохід надіслав перші зображення планети