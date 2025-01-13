Космічні супутники NASA зафіксували таємничий острів —"привид": де він розташований

Супутники NASA зафіксували таємничий острів-"привид", який невдовзі повністю зник.

Про це пише Daily Mail.

У Каспійському морі біля узбережжя Азербайджану виник новий тимчасовий острів, утворений внаслідок потужного виверження грязьового вулкана Кумані Банк. Це явище не є новим — з моменту першого зареєстрованого виверження вулкану у 1861 році, подібні острови з'являлись неодноразово. Острів, відомий як Чигіль-Деніз, розташований приблизно за 25 км від східного узбережжя Азербайджану.

Нещодавно супутники NASA Landsat 8 і 9 зробили серію знімків цього острова. 18 листопада 2022 року, коли гребінь вулкана ще знаходився під поверхнею моря, острів ще не був видимий. Проте вже на знімках від 14 лютого 2023 року острів з’явився з-під води, і на зображенні можна було побачити шлейф осаду, що відходив від нього. Подальші супутникові знімки зафіксували розмір острова приблизно 400 метрів у поперечнику, зроблені між 30 січня та 4 лютого 2023 року.

Однак до кінця 2024 року острів практично зник, залишивши лише невелику частину вулкана, яка все ще піднімалася над водою. Як зазначають вчені з Університету Аделаїди, попередні виверження цього вулкана мали спалахоподібний характер і тривали менше двох днів. Вони створювали острови різного розміру, які були нестійкими і швидко зникали.

Так, виверження у травні 1861 року призвело до утворення острова діаметром лише 87 метрів, який зник вже на початку 1862 року. Натомість у 1950 році сильніше виверження створило острів діаметром 700 метрів, що протримався набагато довше.

Грязьові вулкани, подібні до Кумані Банк, є характерними для регіонів з активною тектонікою, і в Азербайджані їх дуже багато. За даними NASA, в східному Азербайджані та на узбережжі Каспійського моря знаходиться понад 300 таких вулканів. Цей регіон є зоною конвергенції двох тектонічних плит — Аравійської та Євразійської, що зумовлює високу вулканічну активність.

Однак вчені попереджають, що грязьові вулкани можуть бути небезпечними, оскільки вони здатні викидати велику кількість матеріалів, включаючи полум’я, протягом короткого періоду часу. Тому геологи рекомендують особливу обережність у цьому регіоні.

Нагадаємо, під час дослідження льодових покривів Гренландії науковці виявили сховані підземні коридори, які належать до періоду холодної війни.

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