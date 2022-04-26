Космічні туристи провели на орбіті Землі зайвий тиждень: відео

Чотирьом приватним астронавтам довелося продовжити запланований термін перебування на МКС через погану погоду.

У понеділок, 25 квітня, четверо астронавтів покинули Міжнародну космічну станцію (МКС), на якій вони перебували як учасники першої суто приватної орбітальній місії Ax-1, організованої компанією Axiom Space.

Як повідомляє видання novinky, о 19:06 за центральноєвропейським часом космічний апарат Crew Dragon з командою із чотирьох осіб здійснив успішну посадку на Землю.

Екіпаж очолював колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, який також є віце-президентом Axiom Space. Разом із ним здійснили політ американець Ларрі Коннор, ізраїльтянин Ейтан Стіббе та канадець Марк Паті - підприємці, інвестори та філантропи, які власне оплатили поїздку на МКС.

Splashdown of Dragon confirmed pic.twitter.com/m0C7GjwhYh — SpaceX (@SpaceX) April 25, 2022

На МКС екіпаж займався різною науковою та комерційною діяльністю, плануючи загалом 25 експериментів.

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За початковими планами космічні туристи мали відправитися на Землю минулого вівторка. Однак, їм довелося продовжити запланований восьмиденний термін перебування на МКС через погану погоду на місці спочатку запланованої посадки в Атлантичному океані біля берегів Флориди.

Загалом політ астронавтів від старту до приземлення тривав 17 днів, 1 годину 49 хвилин.

Нагадаємо, у липні 2021 року космічна ракета New Shepard компанії мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin злетіла у космос. Уперше в історії компанія вивела на космічну висоту капсулу з людьми, серед яких - найбагатша людина світу.

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