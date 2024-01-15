Космічний апарат, який мав доставити прапор України на Місяць, повертається на Землю – яка причина

Американський космічний корабель Peregrine, який мав доставити прапор України на Місяць, прямує до Землі – він згорить в її атмосфері. Peregrine перебуває на відстані понад 376 тисяч км.

Про це повідомила компанія Asrobotic.

Так, компанія опублікувала оновлення про стан апарату Peregrine 15 січня. Розробники кажуть, що апарат не несе загрози для людей. За ним будуть стежити до кінця.

"Оскільки шість днів тому сталася аномалія місячного посадкового модуля Peregrine, ми оцінювали, як найкраще безпечно завершити місію космічного корабля, щоб захистити супутники на орбіті Землі, а також переконатися, що ми не створюємо сміття в космосі. Рекомендація, яку ми отримали, полягає в тому, щоб дати космічному кораблю згоріти під час повторного входу до атмосфери Землі. Ми продовжимо керувати космічним апаратом і надаватимемо оновлену інформацію про його стан до кінця місії", - йдеться у повідомленні компанії.

Модуль Peregrine ніс, зокрема, вантаж українсько-британської компанії Spacebit, яку заснував українець Павло Танасюк (прапор і мапу України на металевій пластині).

Peregrine розпочав свою подорож 8 січня, коли його підняла ракета-носій Vulcan від компанії United Launch Alliance. Однак труднощі почалися невдовзі після запуску, корабель зазнав критичної втрати палива.

Нагадаємо, вчені перехопили загадковий сигнал із космосу – звідки він надходив.

Читайте також: