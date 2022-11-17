Космічний апарат зафіксував на Сонці "змію", яка рухається з шаленою швидкістю (відео)

Космічний апарат Solar Orbiter зафільмував рух холодних газів в атмосфері Сонця, які рухалися у вигляді "змії". І ця сонячна змія, як виявилося, була провісником масштабного виверження на Сонці

Про це пише SciTechDaily.

"Змія", яку виявив під час свого наближення до Сонця космічний апарат Solar Orbiter, є потоком холодної плазми, замкненим лініями магнітного поля в більш гарячому довкіллі атмосфери Сонця.

Плазма є станом матерії, за якого газ є настільки гарячим, що його електрони залишають атоми, і цей газ стає електрично зарядженим і сприйнятливим до магнітних полів. Весь газ, із якого складається Сонце, є плазмою, тому що температура тут більше за 1 млн градусів за Цельсієм.

На основі отриманих даних учені дійшли висновку, що сонячна "змія", яка складається з плазми, рухалася зі швидкістю 170 км/с або 612 тисяч км/год.

Раніше вчені заявили, що в магнітному полі Землі утворилася тріщина через потужний потік сонячних частинок, які вирвалися із Сонця під час чергового сонячного спалаху. Ця діра в магнітосфері дозволила зарядженим сонячним частинкам проникнути глибше в атмосферу планети, внаслідок чого в небі над Норвегією помітили незвичайне, дуже рідкісне рожеве полярне сяйво.

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