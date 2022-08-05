Космічний Інтернет та ровер: на Місяць відправили орбітальний зонд

Дослідників Місяця побільшало. Південна Корея запустила перший орбітальний зонд, який вивчатиме супутник Землі.

Апарат із назвою "Данурі", що перекладається як "насолоджуйся Місяцем", запустили за допомогою ракети-носія від компанії Ілона Маска.

За 40 хвилин від старту зонд відділився і продовжив свою подорож. А ракета успішно приземлилася на Землю, де її зможуть використати повторно.

Про це 5 серпня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

На Місяць корейський зонд прибуде в грудні. Він вивчатиме супутник упродовж року - зокрема, протестує роботу космічного Інтернету та знайде місце для посадки ровера, якого корейці хочуть надіслати 2030-го.

Якщо зонд із завданням упорається, Південна Корея стане сьомою державою світу, що бере участь у дослідженнях Місяця.

Південна Корея запустила перший орбітальний зонд для вивчення Місяця

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