Космічний Інтернет та ровер: на Місяць відправили орбітальний зонд

Дослідників Місяця побільшало. Південна Корея запустила перший орбітальний зонд, який вивчатиме супутник Землі.
Апарат із назвою "Данурі", що перекладається як "насолоджуйся Місяцем", запустили за допомогою ракети-носія від компанії Ілона Маска.
За 40 хвилин від старту зонд відділився і продовжив свою подорож. А ракета успішно приземлилася на Землю, де її зможуть використати повторно.
Про це 5 серпня ідеться в сюжеті ТСН.19:30.
На Місяць корейський зонд прибуде в грудні. Він вивчатиме супутник упродовж року - зокрема, протестує роботу космічного Інтернету та знайде місце для посадки ровера, якого корейці хочуть надіслати 2030-го.
Якщо зонд із завданням упорається, Південна Корея стане сьомою державою світу, що бере участь у дослідженнях Місяця.
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