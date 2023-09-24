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Космічний корабель NASA виконав своє завдання та скинув на Землю капсулу зі зразками з астероїда Бенну

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Космічний корабель NASA виконав своє завдання та скинув на Землю капсулу зі зразками з астероїда Бенну

Мозаїчне зображення астероїда Бенну. Фото: NASA

Капсула вже торкнулася Землі.

Капсула NASA з уламками астероїда, які можуть містити ключі до Сонячної системи, приземлилася в пустелі Юти.

Корабель завершив свою місію, яка тривала 7 років, повідомили у NASA.

"Космічний корабель NASA OSIRIS-REx виконав своє останнє завдання для цієї місії, випустивши свою капсулу зі зразками на Землю", – пишуть в космічному агентстві.

Це перша американська місія повернення зразків у своєму роді, і вона відкриє капсулу часу до початку нашої Сонячної системи.

Місія NASA під назвою OSIRIS-REx розроблялася понад 10 років. Космічний корабель, запущений у 2016 році, зібрав зразки каменів і пилу з навколоземного астероїда під назвою Бенну в 2020 році. Цими вихідними він пройшов повз Землю і відправив капсулу до місця посадки у віддаленій Юті.

Нагадаємо, приземлення капсули із дорогоцінним вантажем NASA транслювало в прямому ефірі о 10 ранку за східним часом (тобто о 17:00 за Києвом) 24 вересня.

Зразки буде доставлено до стерильної кімнати, щоб переконатися, що зразок надійно захищений від сторонніх впливів. Фактичний вміст буде відкрито 11 жовтня.

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Дата публікації
Перегляди
497
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