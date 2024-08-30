Космічний корабель Starliner повернуть на Землю у вересні: екіпаж залишать у космосі

Спочатку космічна місія мала тривати лише вісім днів.

Космічний корабель Boeing Starliner планують відстикувати від Міжнародної космічної станції 6 вересня. Його повернуть на Землю, однак його екіпаж змушений залишитися в космосі до лютого 2025 року.

Про це повідомили в NASA.

NASA і Boeing завершили детальний огляд готовності до випробувань і відстикування Boeing Starliner і заявляють, що цьому також сприятиме погода.

Після відстикування кораблю Starliner знадобиться приблизно шість годин, щоб наблизитися до посадкової зони в Уайт-Сандс у Нью-Мексико (США). Корабель спускатиметься з парашутами та з надутими подушками безпеки, щоб помʼякшити удар від приземлення.

Евакуаційні групи в зоні приземлення підготують космічний корабель до повернення на завод Boeing Starliner у космічному центрі Кеннеді NASA у Флориді (США).

Команди на землі можуть дистанційно керувати космічним кораблем, якщо це знадобиться.

Нагадаємо:

Вперше у своїй історії Boeing запустила на МКС астронавтів 5 червня.

Очікувалося, що апарат з командою повернеться на Землю вже за вісім днів після стикування зі станцією, але під час польоту виникла проблема з двигунами. Через це повернення екіпажу на Starliner вважали небезпечним.

Першу проблему Starliner виявили ще на Землі перед стартом — стався витік гелію в руховій установці системи орієнтації космічного корабля. Витік відбувався через клапан, що контролює тиск у паливному баку. Під час польоту такий самий витік стався ще в пʼяти з 28 двигунів.

Астронавти Баррі Вілмор і Суні Вільямс, які змушені залишатися на Міжнародній космічній станції через проблеми з кораблем Boeing Starliner, повернуться на Землю лише в лютому 2025 року.

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