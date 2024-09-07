Категорія
Наука та IT
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Космічний корабель Starliner успішно повернувся на Землю без екіпажу 

Космічний корабель Starliner успішно повернувся на Землю без екіпажу 

Космічний корабель Starliner від Boeing повернувся на Землю / Фото: Associated Press

Спочатку космічна місія мала тривати лише вісім днів.

Космічний корабель Starliner від Boeing відстикувався від Міжнародної космічної станції та успішно повернувся на Землю без екіпажу 7 вересня. 

Про це повідомили в NASA.

Вперше у своїй історії Boeing запустила на МКС астронавтів 5 червня.

Очікувалося, що апарат з командою повернеться на Землю вже за вісім днів після стикування зі станцією, але під час польоту виникла проблема з двигунами. Через це повернення екіпажу на Starliner вважали небезпечним.

Першу проблему Starliner виявили ще на Землі перед стартом — стався витік гелію в руховій установці системи орієнтації космічного корабля. Витік відбувався через клапан, що контролює тиск у паливному баку. Під час польоту такий самий витік стався ще в пʼяти з 28 двигунів.

Астронавти Баррі Вілмор і Суні Вільямс, які змушені залишатися на Міжнародній космічній станції через проблеми з кораблем Boeing Starliner, повернуться на Землю лише в лютому 2025 року.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація