Космічний прибиральник: зроблено ще один крок до очищення орбіти Землі від сміття (фото)

Японська приватна компанія Astroscale зробила історичне фото під час місії з видалення космічного сміття.

Приватна японська компанія Astroscale у п'ятницю, 26 квітня, зазнімкувала величезний шмат космічного сміття. Astroscale розробляє послуги з виведення з експлуатації супутників та активного видалення сміття, щоб зменшити його небезпечне накопичення в космосі.

Про це повідомили на сайті компанії Astroscale.

"Зображення було отримано комерційним демонстраційним супутником з дослідження космічного сміття Active Debris Removal компанії Astroscale-Japan (ADRAS-J) з відстані кількасот метрів від космічного сміття. Безпрецедентне зображення знаменує собою вирішальний крок на шляху до розуміння та розв'язання проблем, пов'язаних з космічним сміттям, що сприяє прогресу на шляху до більш безпечного та стійкого космічного середовища", – йдеться у повідомленні.

Об'єкт на фото, який дрейфує у космосі, виявився першим ступенем японської ракети Н-2А. Ця ракета 2009 року вивела на орбіту супутник GOSAT, залишивши за собою шматок космічного сміття довжиною 11 метрів та вагою близько 3 тонн.

Супутник ADRAS-J вагою 150 кілограмів запустили на навколоземну орбіту 18 лютого 2024 року. Головне завдання зонда – безпечно наблизитися до об’єкта та вивчити його. Після того, як місія ADRAS-J отримає додаткові зображення космічного сміття, компанія розроблятиме програму з його видалення. За попередніми планами, супутник з роботизованою "рукою" стягуватиме сміття з орбіти, щоб воно згоріло в атмосфері Землі.

Нагадаємо, на Землю впав великий уламок китайського космічного корабля, який доправив астронавтів до орбітальної станції "Тяньгун" ще в листопаді 2022 року.

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