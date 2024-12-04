Космічний телескоп "Джеймс Вебб" виявив найдавніші великі галактики у Всесвіті, яким 13,6 мільярда років

Можливо, у Всесвіті існують ще старіші галактики, але навіть найсучасніший телескоп, як-от Джеймс Вебб, поки не зміг їх виявити.

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" виявив п'ять найдавніших відомих галактик, які існували через 200 мільйонів років після Великого вибуху. Це робить їх на 90 мільйонів років молодшими за попереднього рекордсмена. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv.

Про це пише Live Science.

Телескоп Джеймс Вебб перевершив власний рекорд, виявивши 5 нових кандидатів на звання найдавніших галактик у Всесвіті. Однак їхній статус ще потребує підтвердження за допомогою додаткових спостережень.

Він виявив галактики, що існували на найранішому етапі історії Всесвіту — через 200 млн років після Великого вибуху. Раніше рекордсменом була галактика JADES-GS-z14-0, яка виникла через 290 млн років після цієї події. Нові об’єкти мають вік 13,6 млрд років, тоді як вік Всесвіту становить 13,8 млрд років.

Хоча світло від цих галактик подорожувало 13,6 млрд років, через розширення Всесвіту їхня справжня відстань значно більша, але точно визначити її наразі складно.

За словами вчених, вони виявили одні з найперших галактик у Всесвіті, які сформувалися приблизно через 200 млн років після Великого вибуху. Імовірно, таких об’єктів набагато більше, але їх ще потрібно знайти. Цікаво, що всі п’ять галактик розташовані близько одна до одної в одному регіоні космосу.

Точний розмір і масу цих галактик поки не вдалося визначити, оскільки вони надзвичайно тьмяні. Однак інфрачервоні інструменти телескопа Вебб дозволили їх побачити. Для цього астрономи також використали ефект гравітаційного лінзування: масивні об’єкти, як-от скупчення галактик, викривляють простір-час, що дозволяє збільшувати і спотворювати світло від більш далеких об’єктів.

Цей процес пояснюється теорією відносності Ейнштейна, яка стверджує, що гравітація змінює геометрію простору-часу, змушуючи світло слідувати викривленим траєкторіям, що дозволило виявити ці давні галактики.

Світло від найбільш ранніх галактик, які виявив телескоп Джеймс Вебб, пройшло через гравітаційну лінзу у вигляді ближчої галактики Abell S1063. Її гравітація значно підсилила це світло, зробивши тьмяні, віддалені об’єкти видимими для спостережень.

Якщо попередні висновки астрономів підтвердяться, ці стародавні галактики допоможуть перевірити теорії формування перших космічних структур. Це також проллє світло на те, як матерія вперше почала об'єднуватися у великі системи в ранньому Всесвіті.

Нагадаємо, нове дослідження пропонує спосіб "підслухати" радіопереговори між планетами за межами Сонячної системи.

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