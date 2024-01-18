Космічний телескоп "Джеймс Вебб" виявив найдавнішу та найвіддаленішу чорну діру, яку коли-небудь бачили

Це відкриття може стати величезним кроком вперед у розумінні того, як надмасивні чорні діри досягли маси, еквівалентної масі Сонця в 6 мільйонів разів більшу за масу Сонця на дуже ранніх етапах утворення Всесвіту.

Міжнародна команда астрономів за допомогою космічного телескопу James Webb ("Джеймс Вебб") виявила найвіддаленішу від Землі та найстарішу із відомих чорну діру.

Про це повідомляє Space.com.

Чорна діра розташована в стародавній галактиці GN-z11 на відстані 13,4 мільярдів світлових років від Землі. Вона утворилася через 400 мільйонів років після Великого вибуху.

За повідомленням, чорна діра, яка була виявлена завдяки телескопу ESA/NASA/CSA James Webb, вже мала на ранній стадії розвитку Всесвіту масу приблизно в 6 мільйонів разів більшу за масу Сонця.

"Нам потрібно розглянути інші способи їх формування. Дуже ранні галактики були надзвичайно багаті на газ, тому вони - свого роду буфет для чорних дір", - йдеться у повідомленні Роберто Майоліно з Департаменту фізики Кембриджського університету.

Зазначається, що розмір надмасивних чорних дір, які утворилися за менше 1 мільярда років після Великого вибуху, cуперечить поточній теорії їхнього утворення, відповідно до якої первинна маса чорної діри не може в мільйони або мільярди разів перевищувати масу Сонця.

"Це ніби бачиш родину із двома підлітками заввишки під два метри кожний, але з ними також йде малюк такий самий на зріст. Як малюк став таким високим? Те ж саме стосується надмасивних чорних дір у Всесвіті. Як вони так швидко стали такими масивними?.." - дивуються фахівці.

Водночас вони називають відкриття найвіддаленішої від Землі та найстарішої із відомих чорної діри "гігантським стрибком вперед" для науки про чорні діри.

Додамо, що восени 2023 року в NASA створили яскраві зображення 5 віддалених куточків Всесвіту. На опублікованих зображеннях Центр галактики Чумацький Шлях нагадує рожеву, помаранчеву, червону та фіолетову хмару, всіяну кількома блискучими кулями світла.

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