Зазначається, що це один із важливих кроків.

Космічний телескоп James Webb успішно увімкнув усі наукові інструменти, зокрема його основну камеру ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam).

Про це повідомляє SciTechDaily.

Зазначається, що це один із важливих кроків, які також включають вимкнення нагрівачів, щоб почати тривалий процес охолодження інструментів та вирівнювання дзеркал телескопа. Ці процеси триватимуть протягом кількох місяців для початку повноцінної роботи апарату.

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Нагрівачі зберігали оптику телескопа в теплі, щоб убезпечити її від конденсації води та льоду. Команда має вимкнути їх, щоб інструменти охололи до температури, яка дозволить інфрачервоним детекторам вловлювати далекі об'єкти.

Фахівці місії очікують, що головна камера NIRCam охолоне до температури -244 градуси за Фаренгейтом (-153 градуси за Цельсієм) наприкінці цього тижня. Після цього вчені почнуть процес вирівнювання 18 сегментів дзеркала телескопа, щоб вони працювали як єдина дзеркальна поверхня.