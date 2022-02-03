Зазначається, що це один із важливих кроків.
Космічний телескоп James Webb успішно увімкнув усі наукові інструменти, зокрема його основну камеру ближнього інфрачервоного діапазону (NIRCam).
Про це повідомляє SciTechDaily.
Зазначається, що це один із важливих кроків, які також включають вимкнення нагрівачів, щоб почати тривалий процес охолодження інструментів та вирівнювання дзеркал телескопа. Ці процеси триватимуть протягом кількох місяців для початку повноцінної роботи апарату.
Нагрівачі зберігали оптику телескопа в теплі, щоб убезпечити її від конденсації води та льоду. Команда має вимкнути їх, щоб інструменти охололи до температури, яка дозволить інфрачервоним детекторам вловлювати далекі об'єкти.
Фахівці місії очікують, що головна камера NIRCam охолоне до температури -244 градуси за Фаренгейтом (-153 градуси за Цельсієм) наприкінці цього тижня. Після цього вчені почнуть процес вирівнювання 18 сегментів дзеркала телескопа, щоб вони працювали як єдина дзеркальна поверхня.
Орієнтиром стане зірка HD84406, на яку наведуть інструменти телескопа. Її сфотографує камера NIRCam. Потім телескоп створить 18 розмитих точок світла, що в результаті стане сфокусованим зображенням однієї зірки.
Нагадаємо:
Найбільший телескоп NASA "Джеймс Вебб" (James Webb) вийшов на остаточну орбіту за півтора мільйона кілометрів від Землі. Перші наукові дані апарат надасть вже у червні.
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