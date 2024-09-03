Космічний телескоп показав закручену в спіраль галактику з гігантською чорною дірою

Ядро галактики було б не таким яскравим, якби там розташовувалися лише зірки.

Космічний телескоп "Хаббл" показав спіральну галактику IC 4709, яка за 240 мільйонів світлових років від Землі.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ESA).

З'ясувалося, що закручений спіраллю диск галактики наповнений зірками та смугами пилу, а навколо світиться слабке гало.

"Ядро галактики було б не таким яскравим, якби там розташовувалися лише зірки, там — гігантська чорна діра, маса якої в 65 мільйонів разів перевищує масу нашого Сонця", - йдеться в повідомленні.

Спіральна галактика IC 4709

Водночас газовий диск обертається по спіралі навколо чорної діри і врешті потрапляє в неї.

"При цьому газ збивається разом і нагрівається під час обертання. Оскільки він досягає високих температур, то видає величезну кількість електромагнітного випромінювання", - додали в повідомленні.

Додамо, NASA показало цікаве зіткнення пари галактик у формі пінгвіна та яйця.

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