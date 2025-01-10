Космічний зонд зробив унікальну знімки Меркурія (фото)

8 січня космічний апарат BepiColombo здійснив шостий проліт повз планету Меркурій, здійснивши серію вражаючих знімків.

Про це повідомила пресслужба Європейського космічного агентства.

Цей зонд, спільний проєкт ЄКА і Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), наблизився до темної сторони Меркурія на відстань 295 км і зафіксував дивовижні деталі його поверхні.

Зокрема, на знімках можна побачити вічно затінені кратери на північному полюсі, де, ймовірно, міститься водяний лід. Ці дані стануть основою для дослідження Меркурія, коли BepiColombo вийде на орбіту навколо планети в 2026 році. Вчені вже почали вивчати матеріал, що допоможе їм краще зрозуміти геологічну історію Меркурія та його мінеральний склад. Одним із найбільших відкриттів стала виявлена світліша область на темній поверхні планети, що може свідчити про нещодавні геологічні процеси, такі як вулканічна активність або удари астероїдів.

Меркурій. Фото: ЄКА

"Меркурій є надзвичайно темною планетою. На перший погляд, планета, вкрита кратерами, може нагадувати Місяць, але її вкрита кратерами поверхня відображає лише приблизно на дві третини світла. На цій темній планеті молоді риси на поверхні мають тенденцію виглядати яскравіше. Вчені ще не знають, з чого саме складається Меркурій, але ясно, що матеріал, який витягується з-під зовнішньої поверхні, з віком поступово стає темнішим", - йдеться в повідомленні.

Меркурій. Фото: ЄКА

Крім того, BepiColombo зробив знімок Рівнини Спеки, найбільшого ударного кратера на Меркурії.

Раніше ми повідомляли, що космічний апарат готується дослідити темний бік Меркурія.

Читайте також: