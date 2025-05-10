Космічний апарат СРСР вдарив по Землі: куди він впав

Космічний апарат СРСР вдарив по Землі / © tsn.ua

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Радянський космічний апарат «Космос-482», запущений ще у 1972 році для дослідження Венери, сьогодні зійшов з орбіти та впав у Індійський океан.

Про це повідомив «Роскосмос».

За даними російської корпорації, об’єкт увійшов у щільні шари атмосфери о 9:24 і залишки впали приблизно за 560 км на захід від острова Середній Андаман, неподалік від узбережжя Індонезії.

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«Космос-482» мав стати дослідником Венери, але через збій у розгінному блоці так і не покинув земну орбіту. Замість цього він 53 роки обертався навколо планети, поступово наближаючись до поверхні.

Напередодні ЗМІ прогнозували його падіння очікувалося 9 або 10 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що космічний апарат СРСР падає на Землю та може вдарити по Британії.