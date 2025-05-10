- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 1297
- Час на прочитання
- 1 хв
Космічний апарат СРСР вдарив по Землі: куди він впав
Після 53 років на орбіті радянський космічний апарат «Космос-482» впав на Землю.
Радянський космічний апарат «Космос-482», запущений ще у 1972 році для дослідження Венери, сьогодні зійшов з орбіти та впав у Індійський океан.
Про це повідомив «Роскосмос».
За даними російської корпорації, об’єкт увійшов у щільні шари атмосфери о 9:24 і залишки впали приблизно за 560 км на захід від острова Середній Андаман, неподалік від узбережжя Індонезії.
«Космос-482» мав стати дослідником Венери, але через збій у розгінному блоці так і не покинув земну орбіту. Замість цього він 53 роки обертався навколо планети, поступово наближаючись до поверхні.
Напередодні ЗМІ прогнозували його падіння очікувалося 9 або 10 травня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що космічний апарат СРСР падає на Землю та може вдарити по Британії.