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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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72
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Космічний гігант наближається до Землі: його можна буде побачити в бінокль

Попри значні розміри, жодної загрози для Землі космічна каменюка не становить.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Астероїд

Астероїд / © Unsplash

Наприкінці червня поблизу Землі пролетить велетенський астероїд (152637) 1997 NC1, розміри якого науковці порівнюють із п’ятьма великими круїзними лайнерами.

Про це повідомляє Popular Science.

За даними видання, космічний об’єкт рухається зі швидкістю близько 9 км/с і здійснить найближче зближення із Землею 27 червня. У цей момент астероїд перебуватиме на відстані приблизно 2,56 млн кілометрів від нашої планети, що більш ніж у шість разів перевищує дистанцію між Землею та Місяцем.

Фахівці оцінюють діаметр астероїда у межах від 750 метрів до 1,65 кілометра. Попри значні розміри, жодної загрози для Землі він не становить.

Астрономи зазначають, що за сприятливих погодних умов і темного неба астероїд можна буде спостерігати за допомогою потужного бінокля. Найкращі умови для спостережень очікуються у Північній півкулі.

«Зближення із Землею об'єкта такого розміру відбувається лише раз на кілька років, хоча цього разу яскравий Місяць поблизу може завадити його спостереженню в момент найбільшого зближення», — заявив фахівець Координаційного центру захисту планети Європейського космічного агентства Хуан Луїс Кано.

У Popular Science наголошують, що подібні прольоти великих астероїдів є відносно рідкісними, однак перебувають під постійним контролем міжнародних систем моніторингу навколоземних об’єктів.

Нагадаємо, учені отримали нові дані про загадковий кратер в Австралії, який міг утворитися після падіння астероїда 3 мільярди років тому.

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Дата публікації
Кількість переглядів
72
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