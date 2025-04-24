Космічний ювілей: телескоп "Хаббл" відзначає 35 років новими захопливими знімками

Хмари в туманності розетки / © NASA

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Космічний телескоп "Хаббл" святкує своє 35-річчя, і на честь цієї події NASA та Науковий інститут космічного телескопа презентували чотири нові захоплюючі зображення далекого космосу. Ця традиція публікації особливих фотографій на честь річниці запуску "Хаббла" на орбіту Землі 24 квітня 1990 року триває вже не одне десятиліття.

Про це пише Science Alert.

Планетарна туманність NGC 2899. / © NASA

Шон Домагал-Голдман, виконуючий обов'язки директора Астрофізичного відділу штаб-квартири NASA, підкреслив, що "Хаббл" відкрив нове вікно у Всесвіт з моменту свого запуску. Він також зазначив, що його тривала робота є свідченням цінності флагманських обсерваторій і важливим уроком для майбутньої обсерваторії населених світів.

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Початок місії "Хаббла" не був без проблем – після розгортання виявився дефект головного дзеркала. Проте, у 1993 році астронавти під час першої з п'яти сервісних місій успішно встановили коригувальне обладнання, значно покращивши якість зображень.

За 35 років роботи "Хаббл" здійснив революцію в астрономії, зробивши внесок у відкриття екзопланет, чорних дір, розуміння раннього Всесвіту, темної енергії та прискореного розширення космосу. На сьогодні телескоп провів близько 1,7 мільйона спостережень, досліджуючи близько 55 000 астрономічних об'єктів, і на його основі було опубліковано понад 22 000 наукових робіт. Ці досягнення та вражаючі знімки зробили "Хаббл" улюбленцем як науковців, так і широкої громадськості.

Спіральна галактика NGC 5335. / © NASA

Попри складні моменти, включаючи втрату шаттла "Колумбія", що призвело до призупинення планів з обслуговування, "Хаббл" пережив останню сервісну місію у 2009 році та продовжує вражати науковий світ.

Невелика частина туманності, сфотографована космічним телескопом "Хаббл". / © NASA

Опубліковані сьогодні знімки демонструють різноманітність можливостей телескопа, включаючи детальні фотографії Марса, зроблені під час його нещодавнього зближення із Землею. На них видно яскраво-оранжеве плато Тарсіс з його згаслими вулканами, північну полярну крижану шапку та тонкі хмари з водяного льоду.