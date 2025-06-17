Космічний холод: як вибухи наднових зірок пов’язані з льодовиковими періодами на Землі

Вибух наднової загрожує знищенням атмосфери Землі та новим льодовиковим періодом

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Вибухи масивних зірок, відомі як наднові, могли бути не просто дивовиєним космічним видовищем. Вчені припускають, що ці зоряні катаклізми у далекому минулому бомбардували нашу планету потужним випромінюванням, що викликало жахливі зміни клімату. За словами дослідників, подібне може статися знову.

Про це пише Live Science.

Зірки-вбивці клімату

Наднові виникають, коли зірки, значно більші за Сонце, вичерпують своє «паливо» і колапсують під дією власної гравітації. Тоді вони перетворюються на нейтронні зорі або чорні діри. Цей процес супроводжується колосальним викидом енергії та високошвидкісних частинок, здатних подолати мільйони світлових років.

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Якби така подія сталася всього за 30 світлових років від Землі, наша атмосфера була б розірвана, а все життя на планеті загинуло б. Навіть вибух за кілька сотень світлових років, хоч і не смертельний, однак може спричинити екстремальні зміни в атмосфері, попереджають астрономи.

«У історії Землі були різкі зміни навколишнього середовища. Це факт, ми бачимо ці зміни. Отже, що їх спричинило? Якщо наднові відбудуться поблизу Землі в майбутньому, випромінювання може мати досить драматичний вплив на людське суспільство», — зазначив Роберт Брейкенрідж, старший дослідник Інституту арктичних та альпійських досліджень.

Як наднові «ламають» атмосферу

Нова модель, розроблена Брейкенріджем, показує, як раптовий потік високоенергетичних фотонів від наднової може «роз’їдати» озоновий шар Землі. Озоновий шар — це наш щит від шкідливого сонячного випромінювання. Без нього ультрафіолет почав би руйнувати метан у стратосфері.

Зменшенні цього газу, який відповідає за «парниковий ефект», послабило б здатність земної атмосфери утримувати тепло та призвело б врешті решт до глобального похолодання. До того ж внаслідок руйнування озонового шару та метану на Землю потрапляло б все більше шкідливого ультрафіолету, що загрожує життю.

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Брейкенрідж припускає, що наслідками такого космічного бомбардування можуть стати масові вимирання тварин, збільшення лісових пожеж та новий льодовиковий період.

Сліди в минулому та прогнози на майбутнє

Оскільки наразі Земля не перебуває під впливом випромінювання від наднової (і це добре!), вчений звернувся до геологічних «записів». Особливо цінними виявилися річні кільця дерев, які зберігають інформацію про атмосферні умови давнини. Наднові повинні були б викликати збільшення радіоактивних ізотопів вуглецю в атмосфері. Дослідивши річні кільця за 15 000 років, Брейкенрідж виявив 11 характерних сплесків радіоактивного вуглецю, які могли відповідати періодам бомбардування Землі випромінюванням наднових.

Наразі вчений не може бути повністю впевненим, що ці сплески пов’язані саме з надновими, оскільки сонячні спалахи також можуть бути причиною. Потрібні додаткові дослідження інших геологічних джерел, таких як льодовикові керни та відкладення з океанського дна, щоб зробити остаточні висновки.

Подальше вивчення зв’язку між надновими та атмосферою Землі може допомогти людству підготуватися до майбутніх подій. Це стає особливо актуальним з огляду на те, що червоний гігант Бетельгейзе, розташований приблизно за 700 світлових років від нас, має спалахнути як наднова протягом наступних 100 000 років.

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