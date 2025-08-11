Космічний "код Морзе": вчені зафіксували загадковий сигнал, що не вписується в жодні моделі

Невідомий космічний об’єкт надсилає на Землю дивний сигнал кожні 44 хвилини

Кожні 44 хвилини на відстані 15 тисяч світлових років від Землі невідомий об’єкт надсилає потужний сигнал, який триває дві хвилини. Це явище настільки незвичне, що спочатку навіть досвідчені астрономи не могли зрозуміти, що бачать. Вчені вже досягли певного прогресу у розшифровці цього «космічного коду Морзе».

Про це пише EcoNews.

Новий клас космічних об’єктів

Першим загадковий пульс зафіксував телескоп ASKAP в Австралії, відомий своїм величезним полем огляду. У той самий момент рентгенівська обсерваторія NASA «Чандра» була націлена на цю саму точку в небі, що дозволило вченим вперше зафіксувати синхронне випромінювання радіохвиль та рентгенівських променів.

«Всесвіт говорив двома мовами одночасно», — зазначає видання.

Після цих відкриттів об’єкт отримав назву ASKAP J1832-0911. Він належить до надзвичайно рідкісної групи так званих довгоперіодичних перехідних об’єктів (LPT). На відміну від більшості пульсарів, які випромінюють сигнали кожні кілька секунд, LPT-об’єкти надсилають імпульси з інтервалами в кілька хвилин або навіть годин. З 2022 року було виявлено лише 10 LPT-об’єктів, і це перший, що також випромінює рентгенівські промені.

Теорії та загадки

Науковці висувають кілька гіпотез щодо природи ASKAP J1832-0911. Основна з них — що це екзотичний тип магнетара, тобто неймовірно щільне ядро мертвої зірки з магнітним полем, яке в трильйони разів сильніше за земне. Інша ідея полягає в тому, що це бінарна система, де намагнічена зірка взаємодіє зі своїм «компаньйоном».

Однак, як зазначає провідний автор дослідження Енді Ван, жодна з цих теорій не пояснює всіх особливостей явища: ані точного часу, ані подвійного випромінювання, ані стабільного циклу повторення.

«Це не схоже на все, що ми бачили раніше», — підкреслив він.

Вчені сподіваються, що подальші дослідження за допомогою кількох телескопів, які працюватимуть одночасно, допоможуть розгадати цю таємницю.

