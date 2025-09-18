Космічний шпигун: вчені виявили загадковий об’єкт, що роками стежить за Землею

Планета Земля / © Pixabay

Астрономи виявили астероїд під назвою 2023 FW13, який вже кілька десятиліть рухається поряд із Землею. Його називають «квазісупутником», тому що він летить поруч із нашою планетою, але не обертається навколо неї, як Місяць.

Про це пише T4.

Цей астероїд летить навколо Сонця, але гравітація Землі тримає його поруч. Вони ніби разом «танцюють» у космосі.

Вчені вважають, що цей «танець» триває з 2000 року і, за прогнозами вчених, продовжиться аж до 3700 року. Однак він дуже маленький — лише 15 метрів у діаметрі, тому відправляти до нього місії немає сенсу.

Об’єкт, ідентифікований як 2023 FW13 / Random

Науковці зазначають, що квазісупутники — не унікальне явище, однак 2023 FW13 вирізняється надзвичайно тривалою та стійкою орбітальною взаємодією. Це відкриття має ключове значення для моделювання орбітальної динаміки та вдосконалення методів дослідження близьких до Землі астероїдів.

«Отже, цей космічний „супутник“ не є таємничим шпигуном, а лише ще одним захопливим об’єктом, що свідчить про дивовижні гравітаційні взаємодії, які формують нашу Сонячну систему», — зазначає Т4.

Раніше Європейське космічне агентство (ESA) представило першу у світі 3D-карту нашої галактики, створену за даними місії Gaia. Вона охоплює понад 44 мільйони зірок і дозволяє віртуально досліджувати простір на відстані до 4 тисяч світлових років від Сонця.

