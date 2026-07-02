Космічний телескоп стрімко наближається до Землі: NASA запустило рятувальну операцію

Обсерваторія Swift / © NASA

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NASA запустило місію з порятунку космічного телескопа Swift, який поступово втрачає висоту. Якщо операція буде успішною, обсерваторію піднімуть на нову орбіту, що дозволить їй продовжити наукові спостереження ще багато років.

Про це повідомило видання Live Science.

Рятувальна місія стартувала 2 липня. У космос вирушив апарат Link, створений приватною компанією Katalyst Space. Він оснащений роботизованими маніпуляторами та рушійною системою. Завдання апарата — зустрітися з космічною обсерваторією Neil Gehrels Swift та підняти її на вищу орбіту.

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Телескоп Swift працює в космосі від 2004 року. Спочатку його створили для спостереження за гамма-спалахами — потужними космічними вибухами, які виникають під час колапсу масивних зір у чорні діри. Згодом обсерваторія також спостерігала за рентгенівськими спалахами, вибухами наднових, кометами, астероїдами та іншими короткочасними космічними явищами.

Попри тривалу роботу, Swift досі використовується для наукових досліджень. Водночас його орбіта поступово знижується через природний опір атмосфери Землі. За оцінками NASA, без втручання телескоп може увійти в атмосферу Землі пізніше цього року.

У NASA назвали цю місію ризиковою, але такою, що може принести значні результати. В агентстві зазначають, що продовження роботи Swift є доступнішим рішенням, ніж створення нового апарата з аналогічними можливостями.

Однією зі складностей стало те, що Swift не проєктували для технічного обслуговування після запуску. Крім того, контракт із Katalyst Space NASA уклало лише у вересні минулого року, після того як висока сонячна активність призвела до розширення верхніх шарів атмосфери Землі та прискорила зниження орбіти телескопа. Через це компанії довелося підготувати місію менш ніж за рік.

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Щоб дати більше часу для проведення операції, команда місії змінила режим роботи Swift. Наукові спостереження обмежили, щоб телескоп перебував у положенні, яке зменшує атмосферний опір. Також було знижено енергоспоживання, щоб сонячні панелі могли перебувати в орієнтації, яка також зменшує опір. За розрахунками NASA, це дозволить утримувати обсерваторію вище мінімальної висоти для порятунку — 298 кілометрів — до осені.

Після перевірки всіх систем Link протягом приблизно місяця зближатиметься зі Swift. Потім апарат оцінить стан обсерваторії, після чого за допомогою роботизованих маніпуляторів закріпиться на ній. Далі рушійна система Link має підняти телескоп на орбіту висотою близько 595 кілометрів над Землею.

NASA поки не повідомляє, як довго Swift зможе працювати після підняття на нову орбіту. Водночас відповідно до данних Європейського космічного агентства, космічні апарати на висоті близько 500 кілометрів можуть залишатися на орбіті приблизно 25 років, перш ніж увійдуть в атмосферу Землі.

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