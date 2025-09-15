Чорна діра / © NASA

Що буде, якщо чорна діра вибухне і коли це може статися? Вчені надали новий прогноз.

Про це йдеться у матеріалі space із посиланням на журнал Physical Review Letters.

Нове дослідження показує, що протягом наступних десяти років астрономи можуть стати свідками вибуху первинної чорної діри — унікального космічного явища, яке здатне повністю змінити наше розуміння фізики та історії Всесвіту.

Вчені вважають, що таке відкриття підтвердить існування «первинних чорних дір», які виникли 13,8 млрд років тому — майже одразу після Великого вибуху.

Раніше вважалося, що подібні вибухи надзвичайно рідкісні: одна подія на сотні тисяч років. Але команда дослідників із Університету Массачусетсу (Амгерст, США) представила нову модель, згідно з якою такі вибухи можуть відбуватися значно частіше — приблизно раз на 10 років.

Ця теорія базується на припущенні, що чорні діри мають особливий електричний заряд, пов’язаний із так званими «темними електронами». Якщо це підтвердиться, то ймовірність спостереження вибуху різко зростає.

«Ми не стверджуємо, що це обов’язково станеться цього десятиліття, але є близько 90% шансів», — зазначив член команди Майкл Бейкер.

Таке явище може дати перші прямі докази існування випромінювання Гокінга — теоретичного процесу, який передбачає поступове випаровування чорних дір. У фіналі цього процесу відбувається вибух, який супроводжується викидом усіх відомих і навіть ще не відкритих частинок.

За словами дослідників, якщо телескопи зможуть зафіксувати такий вибух, це стане не лише підтвердженням теорії Гокінга, а й дозволить отримати «повний каталог» частинок, з яких складається наш Всесвіт.

«Це було б одне з найбільших відкриттів в історії науки — ми змогли б переписати фізику та зрозуміти етапи розвитку Всесвіту заново», — підкреслюють автори дослідження.

