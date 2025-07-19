Космос мало не стер людство з лиця Землі: як пращури пережили магнітний колапс

Земля / © pixabay.com

Реклама

Приблизно 41 000 років тому на Землі відбувся геофізичний феномен, відомий як Лашампська екскурсія — короткочасний колапс магнітного поля планети. У цей період сила магнітного поля впала нижче 10% від сучасного рівня, а сама магнітосфера втратила звичну структуру та поділилася на кілька слабких полюсів.

Про це повідомило видання The Conversation.

Захисний «щит» навколо планети тимчасово втратив ефективність, через що сонячні частинки та ультрафіолетове випромінювання проникали глибше в атмосферу.

Реклама

Геофізики Агніта Мухопадх’яй та Санджа Пановська змоделювали цей період за допомогою сучасного геопросторового моделювання. Дослідження показало, що під час цієї події полярні сяйва могли поширюватися в бік екваторіальних широт, навіть за звичайного рівня сонячної активності.

Паралельно археологиня Рейвен Гарві та її колеги дослідили європейські археологічні знахідки цього періоду. Такі космічні зміни, на думку археологів, могли вплинути на поведінку ранніх Homo sapiens. У Європі зафіксовано сплеск використання печер, одягу по фігурі та охри, яку могли застосовувати як примітивний захист від сонця. Неандертальці ж таких адаптацій майже не демонстрували.

У випадку Лашампської екскурсії дослідники не стверджують, що вона безпосередньо призвела до зникнення неандертальців або «революції» Homo sapiens, але зазначають: зміни у довкіллі могли бути одним із чинників, які підштовхнули до інновацій у сфері житла, одягу та символічної поведінки, сприяючи адаптації людини до навколишніх змін.

Як міждисциплінарне дослідження, ця робота демонструє, що археологія та геофізика разом можуть пролити світло на «невидимі» сили минулого — зокрема геомагнітні аномалії.

Реклама

Крім того, вчені експериментально довели, що охра справді здатна фільтрувати ультрафіолетове випромінювання. При цьому її застосування задокументоване у матеріальних пам’ятках, які значно передують Лашампській екскурсії. Це свідчить про те, що ранні люди вже тоді мали прагматичні навички.

Нагадаємо, астрономи зафіксували унікальний далекий об’єкт за межами орбіти Нептуна — транснептуновий седноїд під назвою 2023 KQ14, або Амоніт. Це відкриття може вплинути на пошуки дев’ятої планети.