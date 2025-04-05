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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Тварини в космосі зробили нове відкриття: що саме вони виявили для людей на Землі

Миші на МКС показали нові ефекти космічної радіації

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Космос

Космос / © pixabay.com

Космічні умови негативно впливають на здоров’я людини: від атрофії м’язів до порушень у структурі кісток. Вчені Blue Marble Space Institute of Science на МКС дослідили зміни у скелеті мишей та отримали несподівані дані, які допоможуть у майбутньому краще підготувати астронавтів до довготривалих місій.

Про це пише Universe Today.

Миші-астронавти та таємниці кісток

Команда під керівництвом Рукмані Кейхілл відправила групу мишей на МКС на 37 днів. Після повернення на Землю їхні кістки дослідили за допомогою 3D-томографії високої роздільної здатності. Виявилося, що мікрогравітація впливає на скелет нерівномірно: стегнові кістки втратили до 18% тканини, тоді як хребет залишився майже неушкодженим. Це підтвердило, що головним фактором втрати кісткової маси є механічне розвантаження, а не радіація чи стрес.​

Дослідження також показало, що в умовах мікрогравітації прискорюється перетворення хряща на кісткову тканину у верхній частині стегнової кістки. Це може призводити до передчасного закриття зон росту, обмежуючи довжину кісток — раніше невідомий ефект космічних польотів.​

Найцікавішим відкриттям став вплив середовища проживання на здоров’я кісток. Контрольна група мишей, які перебували на Землі в спеціальних сітчастих вольєрах із тривимірною структурою, не лише зберегла кісткову масу, а й збільшила її. Натомість миші у звичайних клітках показали значне погіршення стану кісток.​

Що це означає для людей

Дослідження підтвердило: щоб запобігти втраті кісткової тканини в космосі, необхідно відтворити механічне навантаження на опорні ділянки скелета. На МКС вже використовують тренажери, але майбутні місії на Марс вимагатимуть інноваційних рішень — наприклад, створення штучної гравітації або розробки індивідуальних програм тренувань.​

Крім того, відкриття щодо прискореного кісткоутворення може допомогти в лікуванні остеопорозу або травм. «Ми ще не повністю усвідомлюємо, наскільки тіло людини залежить від звичних умов Землі. Космос — це унікальна лабораторія для вивчення нас самих», — підсумовує Кейхілл.​

Космічні експерименти з мишами доводять просту істину: іноді рятівним є не складний технологічний трюк, а проста істина — рух є життям.

Нагадаємо, раніше науковці з’ясували, що один з видів лишайників здатний вижити в умовах, що імітують марсіанські.

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