Космос зробив віруси ефективнішими: що показав експеримент на МКС

Мікрогравітація на МКС змусила віруси змінитися. Повернувшись на Землю, вони показали несподівано високу активність проти бактерій.

МКС

МКС / © pixabay.com

Віруси, які пройшли еволюцію в умовах мікрогравітації на Міжнародній космічній станції та повернулися на Землю, показали підвищену здатність атакувати бактерії. Нове дослідження демонструє: мікрогравітація змінює поведінку бактерій і фагів, відкриваючи можливості для створення лікувань проти інфекцій, стійких до антибіотиків.

Про це повідомило видання Live Science.

Вчені порівняли кишкову паличку, інфіковану фагом T7, вирощену на МКС та в наземних умовах. Аналіз показав, що у космосі цикл інфікування справді уповільнюється — рідини не перемішуються, тож бактерії та фаги значно рідше зіштовхуються. Однак саме це змусило віруси адаптуватися та стати результативнішими у «впійманні» бактерій.

Геномний аналіз підтвердив: і бактерії, і фаги на МКС накопичили унікальні мутації, яких не виявили у земних зразках. Космічні фаги отримали зміни, що посилили їхню інфекційність, тоді як E. coli виробила додаткові механізми захисту й виживання в умовах мікрогравітації.

Після повернення на Землю адаптовані фаги виявилися ефективними проти штамів кишкової палички, які зазвичай викликають інфекції сечовивідних шляхів і вважаються стійкими до фага T7. Дослідники назвали це несподіваним відкриттям.

Колишня астробіологиня Європейського космічного агентства Нікол Кеплін зазначила: розуміння того, як фаги генетично адаптуються до мікрогравітації, може допомогти створити ефективніші фагові терапії проти антибіотикорезистентних бактерій.

Водночас науковці наголошують: потрібно зважати на вартість космічних експериментів або пошук способів імітувати мікрогравітацію на Землі. Окрім користі для медицини, ці результати можуть стати важливими і для здоров’я астронавтів під час тривалих місій — зокрема на Місяць, Марс або під час довгого перебування на орбіті.

Нагадаємо, у новому дослідженні вчені визначили, який вигляд континент має під льодом — дослідники склали карту Антарктиди з безпрецедентною деталізацією ландшафту.

