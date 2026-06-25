Котячий паразит заражає мільярди людей, призводить до сліпоти і може змінювати поведінку: вчені б'ють на сполох

Токсоплазмоз / © Credits

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Toxoplasma gondii — паразит, що поширюється через котячі екскременти — інфікує мільярди людей по всьому світу, спричиняє втрату зору та інші серйозні ускладнення і, за деякими даними, здатен навіть змінювати поведінку людини.

Про це повідомляє видання Gizmodo з посиланням на нове міжнародне дослідження, опубліковане в журналі PLOS Neglected Tropical Diseases.

Міжнародна команда науковців закликає ВООЗ офіційно визнати токсоплазмоз «занедбаною» тропічною хворобою. За даними дослідників, у США носієм паразита є кожен десятий житель, а в ендемічних регіонах — зокрема в Бразилії — він може бути присутній у до 80% найбідніших верств населення.

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«Ми бачимо, що попри прогрес у боротьбі з іншими занедбаними тропічними хворобами, токсоплазмоз просто залишається позаду», — наголосила Джастін Сміт, офтальмолог з Університету Флінderса в Австралії та старший автор дослідження.

Toxoplasma gondii — одноклітинний паразит, основним господарем якого є кішка. До неї він потрапляє через гризунів. Люди заражаються через контакт із котячими екскрементами, вживання забруднених продуктів і води або недостатньо термічно обробленого м’яса.

Небезпека для вагітних і немовлят

Хоча більшість заражень перебігають безсимптомно, паразит може завдати серйозної шкоди в окремих випадках — особливо під час вагітності.

«Більшість інфекцій є легкими або навіть непоміченими. Однак зараження під час вагітності може мати тяжкі наслідки, оскільки паразит здатен передаватися плоду», — пояснив Жуан Фуртадо, офтальмолог і дослідник Університету Сан-Паулу в Бразилії. — «Вроджений токсоплазмоз може призвести до викидня, неврологічних ушкоджень і довічного порушення зору».

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Загроза для очей і мозку

Як зазначає Gizmodo, паразит нерідко мігрує до сітківки ока, спричиняючи її запалення. Очний токсоплазмоз є однією з провідних причин інфекцій сітківки у світі. Без своєчасного лікування хвороба може залишити рубці на сітківці та призвести до незворотної втрати зору.

Окрім цього, токсо відома своєю здатністю маніпулювати поведінкою гризунів — робити їх менш обережними і більш схильними наближатися до котів. Деякі дослідження також вказують на те, що латентна форма інфекції може тонко впливати на поведінку й особистість людей та навіть підвищувати ризик шизофренії чи раку мозку. Утім, ці дані ще потребують підтвердження.

Чому токсоплазмоз має отримати статус занедбаної хвороби

На думку авторів дослідження, токсоплазмоз відповідає всім критеріям ВООЗ для занедбаних тропічних хвороб.

«Вона непропорційно вражає людей, які живуть у бідності; несе значне навантаження в тропічних і субтропічних регіонах; її можна попередити й лікувати засобами громадської охорони здоров’я; і вона отримує надто мало уваги відносно свого реального тягаря», — зазначив Фуртадо.

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Офіційне визнання відкрило б фінансування для розробки вакцин і нових препаратів. Наразі жодної комерційної вакцини проти токсоплазмозу не існує, а доступні ліки лише стримують загострення, але не виліковують хворобу повністю.

Як захиститися: поради вчених

Дослідники наголошують: власникам котів не варто панікувати чи відмовлятися від улюбленців. Захиститися від паразита можна за допомогою простих заходів.

«Ретельно готуйте м’ясо, мийте фрукти та овочі, мийте руки після контакту з сирим м’ясом, ґрунтом або котячим лотком, уникайте вживання неперевіреної води та будьте особливо обережні під час вагітності», — радить Фуртадо.

Водночас науковець підкреслює, що вся відповідальність не може лежати лише на індивідуальному рівні: «Безпечні харчові системи, чиста вода, санітарія, допологова допомога, доступ до діагностики та своєчасне лікування — це колективна відповідальність. Саме тому токсоплазмоз слід розглядати не лише як індивідуальну інфекцію, а й як занедбану проблему громадського здоров’я».

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