Коти не заспокоюють під час стресу: вчені з’ясували несподіваний ефект обіймів з улюбленцем

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Домашні улюбленці часто допомагають людям почуватися менш самотніми, однак у моменти сильного стресу їхня підтримка може працювати не так, як заведено вважати. Нове дослідження показало, що обійми з котами не лише не зменшують негативні емоції, а в окремих випадках можуть навіть посилювати їх.

Про це повідомило видання Daily mail.

До такого висновку дійшли дослідники з Відкритого університету в Нідерландах, які вивчали вплив взаємодії з домашніми тваринами на емоційний стан людей під час стресу. У дослідженні взяли участь власники котів і собак. Протягом п’яти днів вони десять разів на день заповнювали анкети, у яких повідомляли про свій настрій, рівень стресу та контакти з домашніми улюбленцями.

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Результати показали, що загалом спілкування з тваринами викликає позитивні емоції. Водночас у стресових ситуаціях взаємодія з домашніми улюбленцями не захищала людей від погіршення настрою.

За словами керівника дослідження, доктора Майка Янссенса, науковці не виявили доказів того, що контакт із тваринами допомагає нейтралізувати негативний вплив стресу. Ба більше, серед власників котів вищий рівень взаємодії з твариною був пов’язаний із сильнішим проявом негативних емоцій.

Вчені зазначають, що причина може полягати в особливостях спілкування з котами. На відміну від собак, така взаємодія часто є більш пасивною та менш вимогливою. На думку однієї з авторок дослідження Санне Пітерс, більш емоційна взаємодія з котом не завжди відповідає потребі людини в підтримці під час стресу.

Водночас дослідники наголошують: позитивний вплив домашніх тварин на самопочуття залишається реальним. Ймовірно, він пов’язаний не зі здатністю зменшувати стрес у конкретний момент, а з відчуттям товариства, меншою самотністю та емоційною близькістю, яку люди отримують від своїх улюбленців.

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Нагадаємо, звичка котів вилизуватися після контакту з людиною часто викликає у господарів запитання. Експерти кажуть, що за цим стоять запахи, комфорт і соціальна поведінка тварин.

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