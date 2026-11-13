Коти нявкають частіше біля людей — що з’ясували вчені / © pexels.com

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Коти значно частіше нявкають у присутності людей, особливо коли не можуть самостійно дістати бажане. Дослідники помітили, що в таких ситуаціях тварини також дивляться на людину та предмет, який намагаються отримати.

Про це повідомляє видання Infobae з посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі Animal Behaviour.

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Чому коти частіше нявкають, коли поруч люди

Науковці з Університету Сан-Паулу в Бразилії провели експеримент за участю 38 домашніх котів. Для дослідження відібрали тварин, власники яких раніше повідомляли про їхнє часте нявкання в ситуаціях, пов’язаних із їжею.

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Перед кожним котом ставили пластикову коробку з отворами, всередині якої були його улюблені ласощі. Тварини могли бачити їжу та відчувати її запах, проте дістати смаколики самостійно не могли.

Дослідники спостерігали за поведінкою котів у двох умовах. Спочатку поруч із твариною перебувала людина, яка звертала на неї увагу, а в іншому випадку кіт залишався сам. Кожен сценарій тривав одну хвилину. Експеримент проводили вдома, щоб тварини перебували у звичному для них середовищі.

Результати показали суттєву різницю. У присутності людей науковці зафіксували 86 нявкань, тоді як за їхньої відсутності — лише 20. За результатами аналізу, ймовірність нявкання була більш ніж у 16 разів вищою, коли поруч перебувала людина.

Водночас коти використовували не лише голосові сигнали. У багатьох випадках вони дивилися на людину, а потім переводили погляд на коробку з їжею.

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Науковці називають таку поведінку мультимодальною комунікацією — поєднанням кількох способів передавання інформації. На їхню думку, нявкання разом із поглядом може допомагати тваринам привертати увагу до недоступного предмета.

Коли ж людини поруч не було, поведінка котів змінювалася. Вони довше залишалися нерухомими та частіше дивилися в бік дверей.

Як коти навчилися спілкуватися з людьми

Дослідники припускають, що особливості котячого нявкання можуть бути пов’язані з тривалим співжиттям із людьми.

Дорослі коти порівняно рідко використовують нявкання для спілкування між собою. Натомість кошенята активно видають такі звуки, щоб привернути увагу матері. Крім того, дикі родичі домашніх котів нявкають рідше.

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Ці спостереження узгоджуються з припущенням, що одомашнення могло вплинути на розвиток голосових сигналів, за допомогою яких коти взаємодіють із людьми.

Науковці також пояснюють, що тварини можуть засвоювати зв’язок між власною поведінкою та реакцією господаря. Наприклад, якщо після нявкання людина дає їжу, відчиняє двері або приділяє увагу, кіт може повторювати таку поведінку в подібних ситуаціях.

Водночас дослідження не доводить, що коти свідомо розуміють здатність людини допомогти їм або що кожне нявкання є цілеспрямованим проханням.

Автори також звернули увагу на обмеження експерименту. У ньому взяли участь лише 38 котів, яких власники вже вважали досить голосними в ситуаціях, пов’язаних із їжею. Тому отримані результати не обов’язково стосуються всіх домашніх котів.

У майбутньому дослідники планують детальніше вивчати особливості котячого нявкання, зокрема його тривалість, частоту та тональність у різних ситуаціях.

Наразі результати експерименту свідчать, що присутність людини суттєво впливає на те, як коти поводяться, коли не можуть отримати бажане.

Нагадаємо, раніше чи повідомляли, чому коти часто сплять, згорнувшись у клубок і сховавши ніс під хвостом.

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