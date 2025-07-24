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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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564
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2 хв

Коти й собаки стають схожими одне на одного: дослідження пояснило чому

Домашні коти й собаки стали схожими — від форми черепа до виразу морди. Дослідники з’ясували, що причина цього — вплив людини.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Кіт та собака

Коти й собаки стають схожими / © Associated Press

Нове дослідження, проведене біологинею Еббі Грейс Дрейк разом з колегами, виявило несподівану схожість у зовнішності котів і собак. Науковці просканували 1810 черепів свійських і диких представників цих видів і помітили: у домашніх тварин різних видів усе частіше повторюються однакові риси — зокрема форма черепа та будова морди.

Про це повідомило видання Petlink.

Це явище дослідники назвали конвергентною еволюцією — коли тварини, що не мають близьких родинних зв’язків, набувають подібної зовнішності через однаковий вплив середовища. У випадку з котами й собаками таким чинником є людина. Саме ми формуємо вигляд тварин, віддаючи перевагу певним рисам — великим очам, пласким мордочкам і коротким носам.

Науковці пояснюють: ці риси викликають у людей симпатію, бо нагадують обличчя немовлят. Це стимулює інстинкти турботи, тож «дитячі» риси стають об’єктом селекції. Проте приваблива зовнішність часто пов’язана з тяжкими проблемами зі здоров’ям.

У природі черепи котів мають значну різноманітність — наприклад, від лева до ягуара. Серед диких собак навпаки — форма черепа доволі стабільна. Але під впливом селекції з’являються коти з рисами XL bully й собаки, схожі на котів. Так виникають крайнощі: від надто витягнутих до неприродно пласких морд.

У 2024 році британський Комітет із захисту тварин підтвердив у доповіді: селекція, зорієнтована на зовнішність, завдає шкоди здоров’ю. Плоскі морди, які здаються милими, можуть спричинити проблеми з диханням, аномалії розвитку черепа, складнощі під час пологів і навіть неврологічні порушення.

Дослідники закликають зупинити розведення порід із тяжкими спадковими хворобами. Вони підкреслюють: суспільству варто переглянути уявлення про красу й поставити на перше місце здоров’я тварин.

Нагадаємо, учені з’ясували, скільки у Землі насправді супутників. Водночас дослідники повідомили, що зірки в центрі Чумацького Шляху можуть бути майже безсмертними.

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