Кожна людина планети могла б стати мільярдером: грандіозне відкриття NASA

NASA знайшло новий астероїд, який може залишити кожного мешканця Землі з чеком на мільярд доларів.

Про це пише Daily Star.

Вартість об'єкта становить приголомшливу суму в 10 квінтильйонів доларів (10 000 000 000 000 000 000). Теоретично, астероїд, який зараз перебуває в атмосфері Землі, можна було б повернути назад і використати для отримання матеріалів. В основному він складається з платини та паладію, які вважаються дуже цінними матеріалами для виробництва автомобілів та електроніки. Цей астероїд не схожий на інші астероїди, які бачили раніше, з точки зору розміру.

Минулого місяця NASA відправило ракету SpaceX Falcon Heavy для дослідження астероїда під назвою 16 Psyche. Вони були задоволені зібраним зразком і результатами, які показали приголомшливу цінність космічного матеріалу.

Це один з найбільших відомих астероїдів М-типу, який наразі перебуває далеко від Землі. Однак зараз він наближається до нашої планети і перебуває на відстані 2,2 мільярда миль до головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. За прогнозами, він буде там до липня 2029 року.

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Хоча експерти ще не мають повної картини, вважається, що астероїд на 30-60% складається з металу і має площу приблизно 64 000 квадратних миль. Думки про те, що він може коштувати 10 квінтильйонів доларів, свідчать про те, що на людей чекає величезна знахідка.

Якщо 10 квінтильйонів доларів розділити на вісім мільярдів населення планети, то кожен отримає по понад мільярду доларів. Хоча ідея звучить чудово, експерти стверджують, що економіка була б зруйнована за одну ніч, надбагаті отримали б ще більше, а повсякденні ціни злетіли б до небес.

Однак у NASA не думають про прибуток, і не перехоплюватимуть астероїд, намагаючись заробити гроші. Замість цього вони сподіваються вивчити користь металів для планет та їхніх ядер. Вони вірять, що відкриття допоможе їм краще зрозуміти всесвіт та його властивості.

Нагадаємо, на краю Всесвіту виявлено аномальні галактики. "Червоні монстри" кидають виклик прийнятій космологічній моделі.

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