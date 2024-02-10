Кожна зміна клімату на Землі пов'язана з пандемією: про що попереджають вчені

За фазою клімату невблаганно слідував спалах пандемії.
Вчені попереджають, що стрес, який відчуває кліматична система Землі, може спровокувати спалах пандемії або пробудити давні захворювання.
Про це пише SciTechDaily.
Під час дослідження вчені створили перший у світі "кліматичний архів затоки Таранто (Італія)" з неймовірно високою роздільною здатністю. Команда проаналізувала відкладення з морського дна, а потім зіставила їх із пандеміями за часів Римської імперії.
Вчені змогли реконструювати температуру і кількість опадів у період від 200 р. до н.е. до 600 р. н.е. з точністю до трьох років. Дві точки даних охоплюють період у три роки, що неймовірно точно для досліджень палеоклімату. Фактично розглянутий вченими період охоплює відрізки часу від так званого римського кліматичного оптимуму до пізньоантичного малого льодовикового періоду.
Дослідники з'ясували, що кожна з цих пандемій насправді слідувала за зміною клімату:
- Антонінова чума — під час періоду похолодання
- Кіпрська чума збігається з фазою сильного похолодання
- Юстиніанова чума наступила за різким похолоданням у VI столітті
"Насправді паралелі існували завжди. За фазою клімату невблаганно слідував спалах пандемії", - сказали вчені.
Раніше вчені повідомили, що стародавні патогени, які були заблоковані протягом сотень тисяч років, починають виходити з вічної мерзлоти у міру зміни клімату — і приблизно 1% з них може становити значний ризик.
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