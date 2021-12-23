"Краса, втілена у звук": в Україні стартують продажі навушників Huawei FreeBuds Lipstick

Підрозділ Huawei Consumer Business Group в Україні анонсує старт продажів навушників Huawei FreeBuds Lipstick. Вони мають приголомшливий дизайн і підтримують аудіоінновації для відтворення якісного звуку. Новинка вже з’явилася у точках продажів в Україні.

Розкішний дизайн

Унікальний дизайн кейса Huawei FreeBuds Lipstick розроблено у Паризькому центрі естетичних досліджень Huawei. Він має елегантні заокруглені форми і гармонійні лінії чорного та золотого кольорів, що відтворюють дизайн класичної губної помади. Виготовлений із неіржавної сталі, кейс має гладку поліровану поверхню та магнітну конструкцію. Під час відкривання він видає звук, подібний до футлярів преміальних помад. Позитивних емоцій під час розпакування пристрою додасть ароматизована подарункова коробка.

Huawei FreeBuds Lipstick мають ергономічну конструкцію відкритого типу і забезпечують максимальний комфорт у носінні.

Високоякісне аудіо

Окрім вишуканого дизайну, Huawei FreeBuds Lipstick вирізняються надточним та імерсивним звучанням. Навушники оснащені динамічним драйвером і збільшеною діафрагмою з 40 кГц діапазоном частот, що посилює середні та високі частоти й забезпечує відтворення потужних басів.

Особливістю Huawei FreeBuds Lipstick є також адаптивний алгоритм AEM EQ. Ця функція автоматично визначає форму слухового каналу та умови носіння навушників, аби відтворювати відповідні налаштування еквалайзера. У додатку Huawei AI Life користувачам доступні три режими еквалайзера — збалансований, посилення басів, посилення високих частот.

Смарт-підключення між пристроями

Huawei FreeBuds Lipstick підключаються до будь-яких гаджетів на операційних системах Android, Harmony OS та iOS через Bluetooth. Також вони легко підключаються до двох пристроїв одночасно — смартфонів, планшетів чи ПК — через поп-ап вікно. Керувати налаштуваннями зручно у додатку Huawei AI Life.

Окрім того, навушники Huawei FreeBuds Lipstick підтримують опцію запису звуку із частотою дискретизації до 48 кГц, що активується під час увімкнення режиму Surroundings Mode у додатку Huawei AI Life. Ця функція допомагає записати аудіо під час зйомок відео й передає довколишні звуки у високій якості.

Серед інших переваг Huawei FreeBuds Lipstick — підтримка активного шумоприглушення, збільшений час автономної роботи та потужний акумулятор. Навушники здатні відтворювати музику протягом 4 годин (при повній зарядці), або протягом 22 годин із зарядженим кейсом.

Від 16 грудня розпочато продажі Huawei FreeBuds Lipstick в Україні. Рекомендована ціна новинки — 6 999 грн.