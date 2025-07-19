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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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969
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2 хв

Креветка видерлася на дерево і залишилася там жити: дивовижне відкриття

У високогірних джунглях на острові Папуа вчені здійснили унікальне відкриття — деревну креветку, що вразила наукову спільноту своєю здатністю виживати поза водним середовищем.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Креветка

Креветка / © Pixabay

Високогірні джунглі гір Циклопа на острові Папуа — це територія, що вимагає неабиякої витривалості. Вчені, які наважуються вирушити туди, стикаються з суворими викликами: від екстремальної спеки й землетрусів до малярії та п’явок, що присмоктуються до очей. Та навіть серед усіх цих небезпек трапляються унікальні відкриття — зокрема, деревна креветка, виявлена 2023 року.

Про це пише IFLScience.

Під час експедиції дослідники натрапили на абсолютно новий рід креветок, який вразив наукову спільноту. Їхня поява в гірських лісах, на значній відстані від узбережжя, стала неочікуваним відкриттям.

«Ми були відверто шоковані, коли виявили цю креветку в самому серці лісу. Це вражаюче відхилення від типової прибережної екосистеми для таких тварин», — розповів доктор Леонідас-Романос Давраноглу, провідний ентомолог експедиції.

На думку вчених, унікальні кліматичні умови гір — зокрема висока вологість, обумовлена частими опадами — дозволили цим ракоподібним пристосуватись до життя поза водою.

На відміну від звичайних креветок, які дихають зябрами у водному середовищі, цей новий рід, очевидно, розвинув здатність виживати на суші, можливо завдяки постійній вологості довкілля.

Втім, це відкриття — не єдине, що принесла експедиція. Ученим також вдалося зафіксувати на камери-пастки довгогосту єхидну Аттенборо (Zaglossus attenboroughi) — вид, який вважався зниклим від 1960-х років. Цей рідкісний ссавець був названий на честь відомого натураліста сера Девіда Аттенборо.

Однак подорож не минула без пригод: Давраноглу зламав руку у двох місцях, інший учасник захворів на малярію, а ще один мав п’явку в оці, яку змогли витягти лише в лікарні після півтора днів дискомфорту.

Та попри випробування, дослідники зберегли захоплення дивовижним середовищем гір Циклопа.

«Хоча дехто назвав би Циклопи „Зеленою пекельною зоною“, я вважаю цей ландшафт чарівним — водночас таким, що зачаровує, і небезпечним, ніби зі сторінок Толкіна. У таких умовах командна підтримка була неймовірною. Увечері ми ділилися історіями біля багаття, серед нічних звуків жаб — хрюків і цвірінькання, що лунали з темряви», — поділився керівник експедиції доктор Джеймс Кемптон з Оксфордського університету.

Гори Циклопа — таємничі, суворі, але безмежно щедрі на відкриття. І саме такі місця доводять: найбільші наукові сенсації часто ховаються там, де найменше їх очікуєш.

До слова, у Новій Зеландії знайшли живого представника надзвичайно рідкісного карликового або плямистого карликового ківі. Цих птахів уже 50 років вважали вимерлими.

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