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- Наука та IT
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Крок до "живих роботів": тарганом може керувати штучний інтелект
ШІ змусив тарганів проходити повз привабливу їжу в лабіринті, що раніше було майже неможливо контролювати.
Дослідники з Університету Осаки розробили систему, яка дозволяє керувати «кіборгом-тарганом» за допомогою штучного інтелекту.
Результати роботи опубліковані в науковому журналі ROBOMECH Journal.
Під час експерименту алгоритм змусив тарганів проходити повз привабливу їжу в лабіринті, що раніше було майже неможливо контролювати. У результаті частина керованих комах змогла повністю пройти маршрут, тоді як звичайні таргани переважно застрягали в зоні з їжею і не доходили до виходу.
На відміну від попередніх підходів, нова система аналізує не тільки рух комахи, а й її фізіологічні показники — зокрема серцебиття та активність нервової системи. На основі цих даних штучний інтелект вирішує, коли впливати на таргана, а коли дозволити йому рухатися самостійно.
Як працює «кіборг-тарган»
У дослідженні використовували мадагаскарських шиплячих тарганів. У їхнє тіло встановлювали мікроелектроди для зчитування нервової активності, а також датчики для моніторингу серцебиття та руху. На спину комахи кріпили невеликий модуль із батареєю, який обробляв сигнали.
Керування здійснювалося через зовнішні стимули: ультрафіолетове світло змушувало таргана змінювати напрямок, а вібрації — рухатися вперед.
На 20 комахах було зібрано 2800 записів у різних умовах — від спокою до впливу їжі, тепла, запахів хімікатів та ультрафіолету. Найкраща модель машинного навчання досягла точності розпізнавання станів до 93%.
Втім, у реальному часі точність знизилася до 65%, однак система однаково продемонструвала керовану поведінку: ШІ «підштовхував» таргана в потрібні моменти та не втручався, коли комаха сама уникала небажаних стимулів.
Науковці розглядають такі кіборг-системи як потенційний інструмент для пошуково-рятувальних операцій та моніторингу середовища в умовах, небезпечних для людини.
Нагадаємо, китайський стартап Meng Xiaoyi заявив про створення нашийника зі штучним інтелектом, який нібито може «перекладати» гавкіт собак і нявкання котів на людську мову.