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Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Кров гладіаторів замість ліків: моторошний спосіб лікування епілепсії у Стародавньому Римі

У Стародавньому Римі епілепсію намагалися лікувати кров’ю загиблих гладіаторів. Люди вірили в її цілющу силу настільки, що навіть після заборони боїв знайшли інше джерело людської крові.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Як у Стародавньому Римі лікували епілепсію кров'ю гладіаторів

Як у Стародавньому Римі лікували епілепсію кров’ю гладіаторів / © Pixabay

У Стародавньому Римі кров загиблих гладіаторів вважали засобом проти епілепсії. Таке лікування практикували протягом століть, а після заборони гладіаторських боїв йому знайшли не менш моторошну заміну.

Про давню практику йдеться у дослідженні Фердинанда Пітера Муга та Акселя Каренберга, повідомиляє видання Popular Science.

Людську кров для лікування епілепсії використовували не лише римляни — свідчення подібних практик відомі у Стародавній Греції, Єгипті та Месопотамії. Однак саме в Римі особливі властивості почали приписувати крові воїнів, які гинули на арені.

Одна з перших відомих письмових згадок про таке «лікування» датується приблизно 40 роком нашої ери. Хворим радили пити ще теплу кров із рани гладіатора. Згодом з’являлися й інші способи її застосування — від кількох ложок щодня до вживання безпосередньо після смерті бійця.

У VI столітті описували навіть спосіб, за якого тканину просочували кров’ю гладіатора, спалювали, а отриманий попіл додавали до вина. Тодішні лікарі стверджували, що кілька таких доз нібито могли позбавити людину нападів.

Історик медицини Фердинанд Пітер Муг пояснює тривалу популярність такого засобу магічним мисленням. Гладіаторів у Римі тривалий час оточував особливий символізм: на ранніх етапах їхню загибель пов’язували з релігійними обрядами, а пізніше сама насильницька смерть могла надавати їхній крові в очах людей особливої сили.

Дослідники також припускають, що віру в ефективність такого «лікування» могла підтримувати природна зміна перебігу деяких форм епілепсії. Наприклад, певні її прояви, які виникають у дитинстві, можуть зникати з віком. Для людей, які не розуміли причин захворювання, це могло виглядати як результат вживання крові.

Коли приблизно 400 року нашої ери в Римській імперії заборонили гладіаторські бої, лікарям довелося шукати інший спосіб отримувати кров для лікування епілепсії. Заміною стала кров злочинців, яких страчували через обезголовлення.

«Кров обезголовлених була кров’ю „благородних“ злочинців, і це могло бути важливим під час пошуку заміни крові гладіатора», — зазначив Муг.

Водночас значення мав спосіб страти. Після обезголовлення кров можна було зібрати безпосередньо з рани. Натомість у випадку повішення для її отримання довелося б додатково розрізати тіло померлого. Як пояснює дослідник, у багатьох культурах пошкодження трупа вважалося неприйнятним.

Віру в цілющі властивості людської крові зберігали протягом багатьох століть. Кров страчених продовжували використовувати для лікування епілепсії навіть у пізніші часи, аж до появи протиепілептичних препаратів у XX столітті.

Нагадаємо, раніше гіпотеза єгиптолога Фліндерса Петрі, висловлена ще століття тому, отримала несподіване підтвердження. Сучасний аналіз черепів свідчить про людські жертвоприношення після смерті давньоєгипетських правителів.

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