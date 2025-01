Кров устриці здатна вбити супербактерії – приголомшливе відкриття

Вчені зробили нове шокувальне відкриття, показавши, що звичайний морепродукт може стати ключовим у боротьбі з наступною кризою в галузі охорони здоров'я. Попри те, устриці що можуть бути шкідливі для здоров'я, їхня кров здатна вбити супербактерії.

Надмірне використання антибіотиків в останні роки призвело до того, що ці ліки стали менш ефективними – і це призвело до появи супербактерій, згідно з даними Національної служби охорони здоров'я. Але дослідники з Університету Південного Хреста вважають, що сіднейські кам'яні устриці можуть змінити ситуацію.

Експерименти виявили в морепродуктах білок під назвою гемолімфа, який може не лише вбивати бактерії, що спричиняють такі захворювання, як фарингіт і пневмонія, але й посилювати дію звичайних антибіотиків.

Зазвичай бактерії уникають антибіотиків та імунної системи, утворюючи скупчення, які називаються біоплівками.

Вчені виявили, що устричний білок допомагає блокувати утворення біоплівок і може проникати крізь кластери. Це дозволило б антибіотикам ефективніше боротися з бактеріями.

Лабораторні дослідження, проведені командою з Лісмора, Австралія, показали, що гемолімфа підвищує ефективність антибіотиків проти низки небезпечних респіраторних патогенів у 32 рази.

"Більшість організмів мають природні захисні механізми для захисту від інфекцій", - говорить Кірстен Бенкендорф, співавтор дослідження і міждисциплінарний морський вчений із Southern Cross. "Устриці постійно фільтрують бактерії з води, тому вони є гарним місцем для пошуку потенційних антибіотиків".

Результати були особливо багатообіцяльними для лікування інфекцій золотистого стафілокока та бактерії під назвою Pseudomonas aeruginosa, яка може суттєво впливати на пацієнтів з муковісцидозом.

Виявилося, що гемолімфа не є токсичною для здорових клітин людини, що дає надію на те, що одного дня вона може бути використана для розроблення ліків для лікування бактеріальних інфекцій.

Однак дослідники застерігають, що необхідні подальші дослідження на тваринах і людях.

