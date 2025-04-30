Крила пінгвінів – не прикраса: у Новій Зеландії з'ясували, навіщо вони їм

Пінгвін. / © unsplash.com

Реклама

Хоч пінгвіни й не вміють літати, їхні крила зовсім не даремні. Нещодавно виявлена скам’янілість крихітного пінгвіна Pakudyptes hakataramea, який жив на території сучасної Нової Зеландії 24 мільйони років тому, допомогла заповнити еволюційну прогалину між викопними та сучасними представниками цих морських птахів.

Про це повідомляє Popular Science із посиланням на нове дослідження, проведене вченими з Нової Зеландії та Японії.

Pakudyptes був мініатюрним — лише 23 см заввишки та вагою близько 900 грамів, майже як сучасний малий блакитний пінгвін. Попри розміри, цей давній птах уже володів адаптаціями, які дозволяли йому ефективно пірнати та плавати.

Реклама

Команда дослідників, яка вивчала плечову, ліктьову та стегнову кістки, виявлені ще у 1987 році, з’ясувала: будова плечових суглобів у Pakudyptes уже близька до тієї, яку мають сучасні пінгвіни, а от ліктьові суглоби зберігали риси більш архаїчних видів. Ця унікальна комбінація вказує на перехідну форму в еволюції крил.

“Форма кісток крил довгий час залишалась загадкою, — пояснив палеонтолог Тацуро Андо, один зі співавторів роботи. — Скам’янілість Pakudyptes стала ключем до розуміння того, як сучасні пінгвіни набули теперішньої форми крил”.

Вчені також дослідили внутрішню структуру кісток і встановили: товстий кірковий шар і відкрита медулярна порожнина вказують на здатність птаха пірнати, подібно до того, як це роблять нині живі пінгвіни. Ймовірно, Pakudyptes плавав переважно на мілководді, як і сучасний блакитний пінгвін.

Анатомічні особливості крил, зокрема місця прикріплення м’язів і зв’язок, свідчать про те, що пірнання було важливою частиною способу життя Pakudyptes. Ця знахідка — не просто цікава скам’янілість, а ще й важливий доказ у відтворенні історії перетворення пінгвінів із птахів у вправних морських мисливців.