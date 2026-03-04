"Кривава повня" та місячне затемнення: з’явилися фото унікального явища

«Кривавий Місяць» 3 березня 2026 року / © Getty Images

Світ спостерігав 3 березня за унікальним астрономічним явищем — повним місячним затемненням. Супутник Землі забарвився у насичений іржаво-червоний колір, зафіксований на кадрах, що вражають

Про це пише BBC Sky at Night Magazine.

Повне місячне затемнення, що відбулося 3 березня, стало однією з найяскравіших та найочікуваніших астрономічних подій цього року. Під час явища, відомого як «кривавий Місяць», природний супутник Землі забарвився у червонуватий колір, адже Земля розташувалася між Сонцем і Місяцем, відкинувши на нього свою тінь.

Спостерігати затемнення не могли жителі Великої Британії, Європи та Африки, зате його добре було видно у Північній Америці, Східній Азії, Австралії та Новій Зеландії.

Глядачі помічали, як повня поступово втрачала яскравість і темніла у міру того, як земна тінь повільно закривала її поверхню.

На піку повної фази затемнення Місяць набув глибокого іржаво-червоного відтінку. Такий колір з’являється через те, що сонячне світло заломлюється у щільних шарах атмосфери Землі, перш ніж досягти місячної поверхні.

Зауважимо, що 20 березня настане весняне рівнодення, що ознаменує початок астрономічної весни у північній півкулі. Завершить космічний календар з'єднання Місяця з Юпітером у сузір'ї Близнюків 25 –26 березня. Спостерігати за ними найкраще на півдні від 19:30 до 02:00 якомога далі від міських вогнів.