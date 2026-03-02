ТСН у соціальних мережах

"Кривавий Місяць" і весняне рівнодення: що і коли можна побачити в березні

У березні відбудеться повне місячне затемнення під час «черв’ячної» повні.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Кривавий місяць

Кривавий місяць / © Reuters

У вівторок, 3 березня, мешканці Землі зможуть спостерігати унікальне астрономічне явище — повне місячне затемнення, що збігається з повним місяцем. Окрім «Кривавого Місяця», березень принесе початок астрономічної весни та яскраве з’єднання планет.

Про це повідомляє Popsci.

Повне місячне затемнення 3 березня

Головною подією місяця стане повне місячне затемнення, яке відбудеться вранці 3 березня. Це явище виникає, коли Земля проходить точно між Сонцем і Місяцем, відкидаючи свою тінь на супутник. Через заломлення сонячних променів в атмосфері нашої планети Місяць не зникає повністю, а забарвлюється в насичений червоний колір, через що його називають «Кривавим».

Графік спостереження:

  • Пік затемнення: 06:33 за східним часом (EST).

  • Максимальна повня: через п’ять хвилин після піку затемнення.

Березнева повня також має традиційну назву — «Черв’ячний Місяць». Ця назва походить від давніх спостережень за природою. У цей час ґрунт починає відтавати, і на поверхню виходять перші дощові черв’яки, що символізує наближення тепла.

Весняне рівнодення 20 березня

Зазначається, що 20 березня офіційно розпочнеться астрономічна весна в північній півкулі. У день весняного рівнодення тривалість дня і ночі практично зрівняється по всій планеті. Земля перебуватиме в ідеальному балансі щодо Сонця, коли жодна з півкуль не нахилена до світила більше за іншу. Для мешканців південної півкулі ця дата ознаменує початок осені.

«Побачення» Місяця з Юпітером

Наприкінці місяця, 25 та 26 березня, відбудеться ще одна видовищна подія — з’єднання Місяця та Юпітера. Неозброєним оком можна буде побачити, як наш супутник та найбільша планета Сонячної системи візуально наблизяться одне до одного в сузір’ї Близнюків.

Де і коли дивитися:

  • Напрямок: південна частина неба.

  • Час: від 19:30 до 02:00 за східним часом.

Астрономи нагадують: для найкращого спостереження за небесними явищами варто обирати локації подалі від міського світлового забруднення та дати очам принаймні 15–20 хвилин, щоб звикнути до темряви.

Нагадаємо, магнітна буря у понеділок, 2 березня, очікується з К-індексом 3,7. Хоча рівень залишається «зеленим», метеозалежним варто бути напоготові через можливі коливання.

