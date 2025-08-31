"Кривавий місяць" зійде над Україною: коли та як можна побачити унікальне явище

Кривавий місяць / © Reuters

У ніч із 7 на 8 вересня 2025 року жителі України разом із більшістю мешканців Землі зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище — повне місячне затемнення. У цей час Місяць набуде характерного багряного відтінку, через що його називають Кривавим.

Про це повідомило видання Universemagazine.

Цьогоріч затемнення збігається з вересневою повнею, відомою як Кукурудзяна. Астрономи підрахували, що спостерігати подію зможуть майже 7,1 мільярда людей — близько 88% населення світу.

Червонуватий відтінок виникає через особливості проходження світла крізь атмосферу Землі. Блакитна частина спектра розсіюється, тоді як червоно-оранжеві промені огинають планету та досягають Місяця. Тому він не зникає в повній темряві, а сяє темно-багряним світлом.

В Україні перші фази затемнення розпочнуться ще до заходу Сонця, тож їх буде важко розгледіти. У Луганську Місяць зійде о 18:48, у Києві — о 19:25, а у Львові — о 19:51. Уже тоді він виглядатиме затемненим. Повна фаза розпочнеться о 20:30 і триватиме до 21:52, а свого максимуму Місяць досягне о 21:11. Після цього він поступово почне світлішати.

Спостерігати за затемненням можна буде до 23:55, коли завершиться напівтіньова фаза. Для цього достатньо мати відкритий вид на східний та південно-східний обрій.

Цікавим доповненням стане планета Сатурн, яка в цей час буде поруч із затемненим Місяцем і виглядатиме як яскрава зоря.

За межами України умови спостереження різнитимуться. У Лондоні Місяць зійде вже після піку затемнення, у США явище залишиться невидимим, натомість у Західній Австралії, Індії та Китаї його можна буде побачити повністю.

Зони видимості місячного затемнення. www.timeanddate.com

Нагадаємо, в неділю, 31 серпня, магнітних бур не очікується. Геомагнітна активність відповідатиме зеленому рівню — К-індексу 2,7.