ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
351
Час на прочитання
2 хв

"Кривавий місяць" зійде над Україною: коли та як можна побачити унікальне явище

У ніч на 8 вересня українці зможуть спостерігати повне місячне затемнення. Місяць стане багряним, а поруч сяятиме планета Сатурн.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Кривавий місяць

Кривавий місяць / © Reuters

У ніч із 7 на 8 вересня 2025 року жителі України разом із більшістю мешканців Землі зможуть спостерігати рідкісне астрономічне явище — повне місячне затемнення. У цей час Місяць набуде характерного багряного відтінку, через що його називають Кривавим.

Про це повідомило видання Universemagazine.

Цьогоріч затемнення збігається з вересневою повнею, відомою як Кукурудзяна. Астрономи підрахували, що спостерігати подію зможуть майже 7,1 мільярда людей — близько 88% населення світу.

Червонуватий відтінок виникає через особливості проходження світла крізь атмосферу Землі. Блакитна частина спектра розсіюється, тоді як червоно-оранжеві промені огинають планету та досягають Місяця. Тому він не зникає в повній темряві, а сяє темно-багряним світлом.

В Україні перші фази затемнення розпочнуться ще до заходу Сонця, тож їх буде важко розгледіти. У Луганську Місяць зійде о 18:48, у Києві — о 19:25, а у Львові — о 19:51. Уже тоді він виглядатиме затемненим. Повна фаза розпочнеться о 20:30 і триватиме до 21:52, а свого максимуму Місяць досягне о 21:11. Після цього він поступово почне світлішати.

Спостерігати за затемненням можна буде до 23:55, коли завершиться напівтіньова фаза. Для цього достатньо мати відкритий вид на східний та південно-східний обрій.

Цікавим доповненням стане планета Сатурн, яка в цей час буде поруч із затемненим Місяцем і виглядатиме як яскрава зоря.

За межами України умови спостереження різнитимуться. У Лондоні Місяць зійде вже після піку затемнення, у США явище залишиться невидимим, натомість у Західній Австралії, Індії та Китаї його можна буде побачити повністю.

Зони видимості місячного затемнення. www.timeanddate.com

Зони видимості місячного затемнення. www.timeanddate.com

Нагадаємо, в неділю, 31 серпня, магнітних бур не очікується. Геомагнітна активність відповідатиме зеленому рівню — К-індексу 2,7.

Дата публікації
Кількість переглядів
351
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie