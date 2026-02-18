Крижана загроза: тисячі льодовиків почали рухатися з аномальною швидкістю

Льодовик Петермана / Ілюстративне фото / © NASA

Міжнародна група дослідників проаналізувала поведінку понад 3000 так званих «пульсувальних» льодовиків, які здатні прискорюватися від повільного повзання до 60 метрів на день за лічені тижні, що створює смертельну загрозу для гірських регіонів.

Про це повідомляє ScienceAlert з посиланням на нове глобальне дослідження.

Як це працює і де трапляється

Зазвичай цей феномен охоплює лише 1% усіх льодовиків світу, але вони величезні та становлять близько 16% світової площі льоду. Найбільше їх в Арктиці, Гімалаях та Андах.

Механізм «ривка» пов’язаний з водою. Танення льоду створює воду, яка не встигає стікати і накопичується під льодовиком. Це зменшує тертя об землю, і величезна маса починає ковзати, наче на водній подушці. Наприклад, льодовик Наторстбрін на Шпіцбергені під час такої фази просунувся на 15 кілометрів усього за десять років, кардинально змінивши ландшафт.

Чому це небезпечно

Вчені наголошують: рух льоду вперед не є «порятунком» від потепління. Насправді такі сплески лише прискорюють втрату маси льодовика в довгостроковій перспективі та роблять його вразливішим до кліматичних змін.

Крім того, це створює пряму фізичну загрозу:

Руйнування доріг: льодовик Шиспер у горах Каракорум заблокував і пошкодив стратегічно важливе Каракорумське шосе між Пакистаном та Китаєм.

Повені: лід може перекривати гірські річки, утворюючи нестабільні озера. Коли ці греблі прориваються, стаються катастрофічні повені.

Небезпека для туризму: швидкий рух утворює глибокі тріщини та перетворює звичні туристичні маршрути на смертельні пастки.

Дослідники попереджають, що через зміни клімату поведінка льодовиків стає все непередбачуванішою. «Пульсувати» можуть почати навіть ті масиви, які раніше вважалися стабільними, зокрема в Антарктиді.

Нагадаємо, льодовик Твейтса, відомий як «льодовик Судного дня», може підняти рівень моря на 65 см і затопити прибережні міста. Міжнародна експедиція розпочала унікальне буріння, щоб з’ясувати, наскільки швидко тане цей гігант під дією теплого океану. Але спроба пробурити тунель до ядра льодовика закінчилася жахливою аварією.