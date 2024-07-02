"Кучерявий" Місяць: вчені розкрили таємницю загадкових аномалій на поверхні супутника Землі

"Вихори" на Місяці виявилися пов'язані з потоками лави. Ймовірно, вони виникають під впливом магми.

Вчені запропонували нову теорію існування на поверхні Місяця загадкових утворень, які називають "вихорами" або "завитками". До сьогодні дослідники достеменно не знають, як з'являються ці звивисті ділянки місячної поверхні, які значно світліші за своє оточення. Але тепер, можливо, пояснення аномалії знайдено.

Про це пише Universe Today.

Місячні вихори – це великі утворення довжиною сотні кілометрів. Але жодна з місячних місій не наближалася до цих ділянок. Нові результати досліджень зображень та вимірювань магнітного поля дозволили вченим зробити припущення про природу місячної аномалії.

Раніше дослідники висували теорію про появу магнітних аномалій, які мають форму вихорів, з впливом метеоритів. Але виявлення таких ділянок у регіонах, які не зазнавали "метеоритних бомбардувань", змусило вчених шукати нове пояснення.

Нова теорія, висунута доцентом Майклом Кравчинські та постдокторантом Юаньюань Ляном з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, припускає, що під місячною поверхнею існує лава, яка повільно остигає та створює магнітну аномалію.

Також читайте Катастрофічне зіткнення гігантських астероїдів зафіксували за 63 світлових роки від Землі

Щоб перевірити свою теорію, вчені розробили та провели низку експериментів. Зокрема, дослідники виміряли вплив різних атмосферних хімічних процесів і швидкостей магматичного охолодження на мінерал під назвою ільменіт і виявили, що за певних умов підземна лава у процесі охолодження може викликати появу "вихорів" з аномальним магнітним полем.

Ільменіт – це мінерал з оксиду титану, який має слабкі магнітні властивості. Він зустрічається як на Землі, так і по всьому Місяцю. Ільменіт вступає в реакції з утворенням частинок металевого заліза, які легко намагнічуються.

Оскільки дослідники не мали зразків породи з місячного вихору, ільменіт виявився найкращим земним аналогом, який допоміг зрозуміти аномальний магнетизм цих утворень.

Аналогічні реакції з утворенням металевого заліза спостерігалися у зразках місячних метеоритів, зібраних місіями "Аполлон". Однак різниця в тому, що ці зразки було взято з поверхневих потоків лави. Дослідження Кравчинські та Ляна було зосереджено на типах магми, яка остигала під землею.

"Наші аналогові експерименти показали, що в місячних умовах ми можемо створити необхідний нам матеріал, що намагнічується. Тому цілком імовірно, що ці завихрення спричинені підземною магмою. Якщо ви збираєтеся створювати магнітні аномалії методами, які ми вивчали, то підземна магма повинна мати високий вміст титану", - сказав Кравчинські.

Дослідники зазначають, що ці загадкові пилові візерунки з'явилися не просто так. Вони містять підказки про процеси, які сформували поверхню Місяця. Крім того, якщо в їхньому формуванні бере участь магнетизм, це може дати багато інформації про магнетизм супутника Землі в цілому.

Нагадаємо, Місяць незабаром зупиниться вперше від 2006 року. "Велика зупинка Місяця" відбувається, коли нахили Землі та Місяця є максимальними.

Читайте також: