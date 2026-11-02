Куди тікати від глобальної катастрофи: ШІ визначив 5 найбезпечніших країн для виживання

Глобальна катастрофа на Землі / © ТСН

Реклама

Світ зіткнувся з безліччю загроз — від зміни клімату до воєнних конфліктів, що змушує людство шукати порятунку. Штучний інтелект проаналізував ризики та визначив п’ять найбезпечніших країн для виживання в умовах глобальної катастрофи.

Про це пише Unilad.

Реклама

У світі стає дедалі більше загроз — від можливого поширення війни Росії проти України на інші регіони Європи до 2030 року до нинішнього спалаху лихоманки Ебола в Конго.

Реклама

Окрім того, дедалі актуальнішою стає проблема зміни клімату. Зокрема, так зване супер-Ель-Ніньйо, інтенсивність якого зросла на тлі глобального потепління, вже призвело до значних наслідків у різних куточках світу. За прогнозами, його вплив відчуватиметься і протягом наступного року.

У таких умовах людям рекомендують заздалегідь подбати про запаси предметів першої необхідності — насамперед їжі та питної води. Бажано, щоб їх вистачило щонайменше на 72 год.

П’ять найбезпечніших країн у разі глобальної катастрофи

Водночас штучний інтелект назвав країни, які мають низку переваг і можуть виявитися безпечнішими за інші в разі глобальної катастрофи.

Нова Зеландія

Нова Зеландія, за оцінкою штучного інтелекту, посідає одне з п’яти найкращих місць у світі, де можна перебувати під час глобальної катастрофи. Головною перевагою країни є її географічна віддаленість від інших держав. Найближче до Нової Зеландії розташована Австралія — приблизно за 1600 км.

Реклама

Ще одним важливим чинником є потенціал країни у сфері сільського господарства. Крім того, Нова Зеландія має значні запаси прісної води.

Ісландія

Ісландія, як і Нова Зеландія, вирізняється географічною ізольованістю, що може стати перевагою в умовах глобальної кризи. Також країна має значні ресурси прісної води, тому ризик її дефіциту вважається невисоким.

Важливу роль відіграє і енергетична незалежність Ісландії. Значну частину електроенергії там отримують із відновлюваних джерел — геотермальна енергетика забезпечує близько 30% потреб країни, а гідроенергетика — приблизно 70%.

Швейцарія

Однією з головних переваг Швейцарії є її традиційна політика військового нейтралітету. Завдяки цьому ризик залучення країни до збройних конфліктів залишається порівняно невисоким.

Реклама

Як зазначає ШІ, Швейцарія також має добре розвинену систему цивільного захисту. На її території облаштовано близько 370 тис. державних і приватних укриттів, розрахованих майже на все населення країни.

Серед інших переваг — значні запаси чистої альпійської води, стабільна економіка, ефективна система охорони здоров’я та розвинені служби екстреного реагування.

Норвегія

Норвегія, подібно до Ісландії, має великі запаси прісної води та активно розвиває відновлювану енергетику. Водночас країна володіє сприятливими умовами для виробництва продовольства, зокрема завдяки значним ресурсам морепродуктів.

Додатковим чинником безпеки є невисока щільність населення. Це може обмежувати швидкість поширення інфекцій, зменшувати навантаження на природні ресурси та полегшувати евакуацію, знижуючи ймовірність утворення заторів на відповідних маршрутах.

Фінляндія

До списку потенційно найбезпечніших країн у разі глобальної катастрофи також потрапила Фінляндія, яка є ще однією представницею Скандинавського регіону.

Країна має ефективну систему підготовки до надзвичайних ситуацій, розвинену інфраструктуру цивільного захисту та надійні державні служби. Крім того, Фінляндія вирізняється значними можливостями у сфері сільського господарства та високим рівнем технологічного розвитку.

До слова, за розрахунками вчених, опублікованими 1960 року, вже 13 листопада 2026 року може начебто статися кінець світу через перенаселення. Водночас німецькі дослідження у сфері глобальної безпеки визначають Австралію як найкраще місце для виживання у разі світової катастрофи завдяки її віддаленості та продовольчій незалежності. До безпечних регіонів також належать Нова Зеландія, Аргентина та Бразилія.

Новини партнерів

Новини партнерів